На сколько за последний год в Украине подорожали коммунальные услуги – Госстат
За период с февраля 2023 года по февраль 2024 года тарифы на коммунальные услуги в Украине выросли на 12,7%.
Об этом сообщает Госстат.
Другие услуги также показали увеличение стоимости:
- уборка мусора – на 4,5% ;
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 4,2% ;
- содержание и ремонт жилья – на 3%.
Читайте также: Кто из украинцев получит повышение социальной помощи с 1 апреля
Однако стоимость водоснабжения снизилась на 0,8%.
Цены на такие услуги, как природный газ и горячее водоснабжение и отопление остались неизменными.
Ранее мы рассказывали, что в настоящее время в Украине установлен мораторий на повышение цен на природный газ и другие коммунальные услуги, включая отопление и поставку горячей воды. Однако, по словам руководителя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, существует возможность, что уже в апреле-мае текущий тариф на газ будет пересмотрен.
"Если вырастет стоимость газа, это автоматически поднимет тарифы на теплоснабжение и на горячую воду", – добавил он.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !