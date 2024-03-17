На сколько за последний год в Украине подорожали коммунальные услуги – Госстат

За период с февраля 2023 года по февраль 2024 года тарифы на коммунальные услуги в Украине выросли на 12,7%.

Об этом сообщает Госстат.

Другие услуги также показали увеличение стоимости:

уборка мусора – на 4,5% ;

; услуги по управлению многоквартирными домами – на 4,2% ;

; содержание и ремонт жилья – на 3%.

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Однако стоимость водоснабжения снизилась на 0,8%.

Цены на такие услуги, как природный газ и горячее водоснабжение и отопление остались неизменными.

Ранее мы рассказывали, что в настоящее время в Украине установлен мораторий на повышение цен на природный газ и другие коммунальные услуги, включая отопление и поставку горячей воды. Однако, по словам руководителя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, существует возможность, что уже в апреле-мае текущий тариф на газ будет пересмотрен.

"Если вырастет стоимость газа, это автоматически поднимет тарифы на теплоснабжение и на горячую воду", – добавил он.

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