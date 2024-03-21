Насчитывают не менее 100 тыс. носителей среди украинцев: названы топ-10 самых популярных фамилий

Названы десять наиболее распространенных фамилий среди украинцев. Статистика показывает, что каждое из них имеет более 100 тыс. носителей.

Большинство фамилий в этом перечне происходят от названий разных ремесел, что типично для тогдашнего процесса их формирования. Этот список был составлен генеалогическим порталом "Рідні".

Читайте также: Какие украинские фамилии могут указывать на пренебрежение к вашим предкам

10 самых популярных фамилий в Украине:

Мельник Шевченко Коваленко Бондаренко Бойко Ткаченко Кравченко Ковальчук Коваль Олейник

Наиболее распространена фамилия в Украине есть Мельник, а также известная фамилия Шевченко, которая ассоциируется с великим поэтом и писателем. Не менее популярны фамилии Коваленко, Ковальчук и Коваль.

Традиционно фамилии формировались на основе имени отца или профессии. Таким образом, появились такие распространенные фамилии как Петренко, Сидоренко, Борисенко.

Фамилии, возникшие от материнских имен, встречаются реже – например, Оленко, Мотренко, Химчук и т.д. Другие фамилии отражают профессию или должность человека – как Хижняк, Коваль, Токарь, Сотник, Ткаченко и т.д.

Ранее ученый назвал самые загадочные из украинских фамилий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!