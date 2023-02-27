Названы лучшие остросюжетные фильмы 2010-15 годов

Все эти фильмы являются прекрасными примерами насыщенного действиями развлечения, которое заставит вас желать большего! Так что если вы хотите получить удовольствие от адреналиновой поездки, обязательно посмотрите любой из этих фильмов!

1. Мстители (2012)

Рейтинг IMDB – 8.1; Жанр – боевик, приключения, научная фантастика; Страна – США; Продолжительность – 143 мин; Год – 2012; Производитель – Marvel Studios.

Мстители – один из самых успешных фильмов о супергероях, первый фильм франшизы "Кинематографическая вселенная Marvel", ставшей одной из самых кассовых в истории. В фильме Железный человек, Капитан Америка, Тор, Невероятный Халк, Черная вдова и Соколиный глаз объединяются в непобедимую команду, чтобы защитить Землю от Локи и его армии пришельцев, которые хотят захватить наш мир.

2. Миссия невыполнима: Протокол "Призрак" (2011)

IMDB рейтинг – 7.4; Жанр – боевик, приключения, триллер; Страна – США; Продолжительность – 132 мин; Год – 2011; Продюсер – Tom Cruise Productions & Paramount Pictures International.

Миссия невыполнима Протокол "Призрак" рассказывает об Итане Ханте и его команде МВФ. Они пытаются предотвратить ядерный холокост, вызванный террористической организацией "Синдикат" под руководством Хендрикса.

Злодеи украли коды запуска ядерных ракет из архива Кремля в России, создав при этом видимость, что команда Ханта была ответственна за это. Этот фильм наполнен напряженными сценами, что делает его интересным для любого поклонника боевиков!

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3. Крепкий орешек 5 (2013)

IMDB рейтинг – 7.; Жанр – боевик, триллер; Страна – США ; Продолжительность – 98 мин; Год – 2013 ; Производитель – 20th Century Fox.

Действие пятой части сериала "Крепкий орешек" происходит спустя три года после событий предшественника, когда бывший офицер полиции Нью-Йорка Джон Макклейн путешествует по Европе. Там он пытается остановить кибертеррористов, уничтожающих данные миллионов людей с помощью вредоносного компьютерного вируса "Fire Sale". Теперь ему предстоит спасти мир от катастрофы!

4. Форсаж 5 (2011)

IMDB рейтинг – 7 .9; Жанр – боевик, криминал, триллер; Страна – США, Бразилия; Продолжительность – 130 мин; Год – 2011; Производитель – Universal Pictures.

В пятой части франшизы Fast & Furious мы следуем за Домиником Торетто, Брайаном О'Коннором и другими героями предыдущих частей, которые планируют масштабное ограбление в Рио-де-Жанейро. Их преследуют коррумпированный бизнесмен Эрнан Рейес и неумолимый федеральный агент Люк Хоббс, которые намерены выследить их любой ценой! В этом фильме есть несколько потрясающих сцен погони, а также великолепные постановки, что делает его потрясающим фильмом, который стоит смотреть снова и снова!

5. Безумный Макс Дорога ярости (2015)

IMDB рейтинг – 8.1; Жанр – боевик, приключения, научная фантастика; Страна – Австралия, США; Продолжительность – 120 мин; Год – 2015; Продюсер – Кеннеди Миллер Продакшнз.

Действие четвертой части сериала "Безумный Макс" происходит в пост-апокалиптическом будущем, где мир превратился в пустыню, а все крупные города были разрушены. В фильме Макс Рокатански объединяется с Фуриосой, загадочной женщиной из Цитадели, которая пытается бежать от своего похитителя Бессмертного Джо и его армии парней войны. Этот фильм включает в себя одни из самых удивительных сцен, когда-либо показанных на экране, и многие считают его одним из лучших боевиков своей эпохи.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому. Ленты добавят мотивацию вашей жизни и, возможно, подтолкнут вас к завершению давно запланированных идей.

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