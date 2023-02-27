Названі найкращі гостросюжетні фільми 2010-15 років

Всі ці фільми є чудовими прикладами насиченої діями розваги, яка змусить вас бажати більшого! Так що якщо ви хочете отримати задоволення від адреналінової поїздки, обов'язково перегляньте будь-який з цих фільмів!

1. Месники (2012)

Рейтинг IMDB – 8.1; Жанр – бойовик, пригоди, наукова фантастика; Країна: США; Тривалість – 143 хв; Рік – 2012; Виробник – Marvel Studios.

Месники – один із найуспішніших фільмів про супергероїв, перший фільм франшизи "Кінематографічний всесвіт Marvel", який став одним із найкасовіших в історії. У фільмі Залізна людина, Капітан Америка, Тор, Неймовірний Халк, Чорна вдова та Соколине око об'єднуються у непереможну команду, щоб захистити Землю від Локі та його армії прибульців, які хочуть захопити наш світ.

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2. Місія нездійсненна: Протокол "Привид" (2011)

IMDB рейтинг – 7.4; Жанр – бойовик, пригоди, трилер; Країна: США; Тривалість – 132 хв; Рік – 2011; Продюсер – Tom Cruise Productions & Paramount Pictures International.

Місія нездійсненна Протокол "Привид" розповідає про Ітана Ханта та його команду МВФ. Вони намагаються запобігти ядерному голокосту, викликаному терористичною організацією "Синдикат" під керівництвом Хендрікса.

Лиходії вкрали коди запуску ядерних ракет з архіву Кремля в Росії, створивши при цьому видимість, що команда Ханта була відповідальною за це. Цей фільм сповнений напружених сцен, що робить його цікавим для будь-якого шанувальника бойовиків!

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3. Міцний горішок 5 (2013)

IMDB рейтинг - 7.; Жанр – бойовик, трилер; Країна: США ; Тривалість – 98 хв; Рік – 2013; Виробник - 20th Century Fox.

Дія п'ятої частини серіалу "Міцний горішок" відбувається через три роки після подій попередника, коли колишній офіцер поліції Нью-Йорка Джон МакКлейн подорожує Європою. Там він намагається зупинити кібертерористів, які знищують дані мільйонів людей за допомогою шкідливого комп'ютерного вірусу Fire Sale. Тепер він має врятувати світ від катастрофи!

4. Форсаж 5 (2011)

IMDB рейтинг - 7.9; Жанр – бойовик, кримінал, трилер; Країна – США, Бразилія; Тривалість – 130 хв; Рік – 2011; Виробник – Universal Pictures.

У п'ятій частині франшизи Fast & Furious ми йдемо за Домініком Торетто, Браяном О'Коннором та іншими героями попередніх частин, які планують масштабне пограбування у Ріо-де-Жанейро. Їх переслідують корумпований бізнесмен Ернан Рейєс і невблаганний федеральний агент Люк Хоббс, які мають намір вистежити їх за всяку ціну! У цьому фільмі є кілька приголомшливих сцен погоні, а також чудові постановки, що робить його чудовим фільмом, який варто дивитися знову і знову!

5. Шалений Макс Дорога люті (2015)

IMDB рейтинг – 8.1; Жанр – бойовик, пригоди, наукова фантастика; Країна - Австралія, США; Тривалість – 120 хв; Рік – 2015; Продюсер – Кеннеді Міллер Продакшнз.

Дія четвертої частини серіалу "Божевільний Макс" відбувається в пост-апокаліптичному майбутньому, де світ перетворився на пустелю, а всі великі міста були зруйновані. У фільмі Макс Рокатанскі поєднується з Фуріосою, загадковою жінкою з Цитаделі, яка намагається втекти від свого викрадача Безсмертного Джо та його армії хлопців війни. Цей фільм включає одні з найдивовижніших сцен, коли-небудь показаних на екрані, і багато хто вважає його одним з кращих бойовиків своєї епохи.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих та мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному. Стрічки додадуть мотивацію вашого життя і, можливо, спонукають вас до завершення давно запланованих ідей.

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