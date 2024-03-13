Не навлекайте на себя беду: в какие дни недели, по народным приметам, лучше не убирать

Украинцы часто носят под одеждой шпильку или другие обереги, чтобы уберечься от беды. Но стоит также проследить за тем, правильно ли вы выбираете день для уборки вашего жилья. Оказывается, по народным приметам далеко не все дни считаются благоприятными.

Если вам захочется убрать в понедельник, пятницу или воскресенье, лучше отложить этот замысел. Согласно народным верованиям, эти дни могут принести несчастье, если проводить генеральную уборку, пишет ТСН.

Считается, что наведение порядка в эти дни может "вымести" из дома удачу и благополучие, вместо этого привлекая неприятности и неудачи.

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Также существует поверье, что смена постельного белья в пятницу вечером или в воскресенье – не к добру.

Однако в понедельник вы можете заняться несложными домашними делами, такими как протирание пыли или проветривание помещений, что положительно повлияет на энергетику вашего дома.

Для тех, кто соблюдает народные поверья, остается достаточно дней для уборки: вторник, среда, четверг и суббота. Последняя считается самым лучшим днем для клининга в доме, но избегайте его в субботу перед Пасхой.

Среда считается днем, когда вы можете "наладить связь" с денежным каналом, привлекая к дому финансовое благополучие. Также это хороший день, чтобы уделить время своим комнатным растениям.

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Выбрасывая мусор и ненужные вещи в эти дни, вы, как верят, освобождаете пространство для новых возможностей, изобилия, здоровья и гармонии для членов семьи. Согласно приметам, важно избавиться не только от грязи, но и от лишних или сломанных предметов.

Если день уборки приходится на религиозный праздник, лучше его перенести. Хотя церковь не дает конкретных указаний, наши предки также избегали тяжелой работы в такие дни.

По времени уборки рекомендуется закончить все домашние дела до заката, независимо от дня.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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