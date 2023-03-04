Не оставят никого равнодушным: лучшие драматические фильмы с 2018 по 2021 год

Драмы могут дать нам душевную разрядку через легко узнаваемые истории, позволяя нам исследовать сложные эмоции, которые трогают наши сердца или будоражат наши души. UAportal подготовил лучшие драматические фильмы, выпущенные в период с 2018 по 2021 год.

Паразиты

Рейтинг IMDB: 8,6; Жанр: Драма; Страна: Южная Корея; Продолжительность: 132 мин; Год: 2019; Продюсер: Квак Син Э.

Фильм рассказывает историю бедной семьи, которая пытается устроиться на работу в богатую семью, внедрившись в их дом и выдавая себя за неродных, высококвалифицированных людей. Фильм следует за членами семьи Ким, пока они ориентируются в своем новообретенном богатстве, а также исследует такие темы, как классовая борьба и социальная иерархия в современной Южной Корее.

Джокер

IMDB Рейтинг: 8,5; Жанр: Психологический триллер/Темная драма; Страна: США; Продолжительность: 122 мин; Год: 2019; Продюсер: Тодд Филлипс.

Фильм рассказывает об Артуре Флеке, неудачливом стендап-комике, живущем в Готэм-сити, чья жизнь медленно выходит из-под контроля, когда он теряет работу и не воспринимается всерьез обществом в целом из-за его истории с психическим заболеванием. В конце концов он становится преступником, известным как Джокер, и вступает на путь разрушения Готэм-сити, пытаясь найти свое место в нем.

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Маленькие женщины

IMDB Рейтинг 7,8; Жанр: Драма / Романтика; Страна: США ; Продолжительность: 135 мин; Год: 2019 ; Продюсер: Грета Гервиг.

Фильм рассказывает о четырех сестрах, живущих в Массачусетсе во времена Гражданской войны – Мэг, Джо, Бет и Эми Марч, – которые вместе пытаются понять свое место в мире, полном несправедливости, горя и любви. Через моменты, как комедийные, так и драматические, мы следим за жизнью этих персонажей на протяжении нескольких лет, пока они становятся взрослыми.

Портрет девушки в огне

IMDB Рейтинг 8; Жанр: Исторический роман / Драма; Страна: Франция; Продолжительность: 120 мин; Год: 2019; Продюсер: Селин Сьямма.

Эта романтическая драма рассказывает историю Марианны, художницы, посланной написать портрет Элоизы, молодой женщины, которая скоро покинет свой дом, выйдя замуж по расчету. По мере того, как Марианна наблюдает за Элоизой во время их совместной работы, между ними возникает интимная связь, которая заставляет их обоих задаться вопросом, что значит быть по-настоящему любимым другим человеком.

Брачная история

IMDB Рейтинг 8,0; Жанр: Драма /Комедия; Страна: США; Продолжительность: 136 мин; Год: 2019; Продюсер: Ной Баумбах.

Этот фильм рассказывает о Николь Барбер и Чарли Барбер – двух разведенных родителях, которые борются с вопросами опеки над своим сыном Генри после того, как подали на развод друг с другом. Через сложные переговоры с адвокатами с обеих сторон на фоне сильных личных эмоций друг к другу, Николь и Чарли пытаются выяснить, как лучше заботиться о Генри и при этом иметь возможность жить дальше отдельно друг от друга.

Напомним, UAportal рассказал о 7 известных актерах, которых сменила пластическая хирургия. Звезды легли под нож хирурга и далеко не каждый из них остался доволен результатом.

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