Не полотенца и зубная щетка: 5 вещей в ванной комнате, которые нужно менять чаще

UAportal подготовил подборку советов, которые помогут определить важные зоны в ванной комнате, требующие регулярной обработки и замены. Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить свежее и здоровое пространство в ванной комнате.

Регулярно меняйте подкладку для душевой шторки

Важно регулярно менять подкладку для душевой шторки для поддержания чистоты и гигиеничности в ванной комнате. Со временем на подкладке для душевой шторки может скапливаться плесень, грибок и мыльный осадок, которые могут быть вредны для здоровья.

Чтобы предотвратить это, рекомендуется заменять подкладку для душевой шторки каждые три-шесть месяцев или раньше, если вы заметили признаки накопления. Таким образом, можно обеспечить свежесть и чистоту во время принятия душа.

Часто обновляйте коврик для ванной.

Коврики для ванной склонны к накоплению влаги, грязи и бактерий, что делает их благоприятной средой для размножения микробов. Чтобы поддерживать чистую и здоровую среду в ванной комнате, рекомендуется регулярно стирать или заменять коврик.

В зависимости от частоты использования и материала рекомендуется чистить коврик по меньшей мере раз в неделю или раз в две недели. Кроме того, для облегчения ухода выбирайте коврик, который можно стирать в стиральной машине.

Замените фильтр душевой воронки

Фильтры для душевых воронок играют важную роль в фильтрации примесей и обеспечении чистой воды для душа. Однако со временем эти фильтры могут забиваться минеральными осадками и другими загрязнениями, что снижает их эффективность.

Чтобы обеспечить оптимальную работу, рекомендуется менять фильтр душевой лейки каждые шесть-двенадцать месяцев или в соответствии с рекомендациями производителя. Это поможет поддерживать качество воды и предотвратить любые потенциальные проблемы, вызванные засорением фильтра.

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Замените освежители воздуха

Хотя освежители воздуха могут помочь замаскировать неприятные запахи в ванной, со временем их эффективность может снизиться.

Частота замены зависит от типа используемого освежителя воздуха, но общей рекомендацией является замена каждые 30-60 дней. Это поможет поддерживать приятный аромат в ванной.

Обновите крючки для душевых штор

Крючки для душевых штор могут показаться мельчайшей деталью, но они могут существенно изменить общий вид и функциональность ванной комнаты. Со временем крючки для душевых штор могут покрыться ржавчиной, износиться или потерять способность плавно скользить по карнизу.

Чтобы повысить эстетическую привлекательность и функциональность душевой шторки, подумайте о регулярном обновлении крючков для душевой шторки. Это простое изменение может придать ванной комнате свежий и обновленный вид.

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