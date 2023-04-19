Не выливайте воду после варки яиц: три способа использования

UaPortal собрал для вас советы по использованию воды из-под яиц.

Вода, в которой варились яйца, богата кальцием, витаминами и минералами, которые очень полезны для растений. Кроме того, она насыщена солями, подходящими в качестве удобрения для молодых деревьев.

Как применять воду из-под яиц

"Яичную" воду для цветов перед использованием следует настоять в течение суток. Использовать такую воду можно 4 дня. Лучше всего она подходит для полива комнатных растений для улучшения их самочувствия.

Если ваши растения имеют тусклый цвет, с увядшими листьями и долго не дают побегов – подливайте их "яичной" водой не чаще одного раза в месяц при отсутствии другой подкормки. В противном случае растение получит много минеральных солей, что пойдет ему в ущерб .

Для каких растений подходит подкормка "яичной" водой:

– яблоня;

– вишня;

– малина;

– смородина;

– помидоры;

– баклажаны;

– тыква;

– листовой салат.

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Какие растения нельзя подливать "яичной" водой?

– клубника;

– капуста;

– шпинат;

– фасоль;

– огурцы

– гортензия;

– фиалка;

– азалия;

– камелия;

– пеларгония.

Напомним, мы писали о том, как правильно хранить и варить яйца.

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