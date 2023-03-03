Не забудьте взять зонтик: прогноз погоды в Киеве на 4 марта

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 4 марта 2023 года по данным сайта weather.com.

В столице будет холодно и облачно с минимальной температурой 0 градусов Цельсия и максимальной +5 градусов Цельсия. При скорости ветра 8,4 м/с с северо-западного направления, температура воздуха сегодня составит -2 градуса по Цельсию. Влажность воздуха составляет 54%.

День в Киеве начнется с густой облачности, которая сохранится на протяжении большей части суток. Учитывая низкие температуры, лучше всего одеваться соответствующим образом. Возьмите с собой зонтик, так как в течение дня возможны небольшие дожди.

Солнце восходит в 7:52 утра и заходит в 17:48 вечера.

В целом, несмотря на довольно холодный день с вероятностью небольшого дождя, он может быть приятным. Одевайтесь с комфортом и не забудьте захватить зонтик перед выходом.

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