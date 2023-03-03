Не забудьте взяти парасольку: прогноз погоди у Києві на 4 березня

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 4 березня 2023 року за даними сайту weather.com.

У столиці буде холодно та хмарно з мінімальною температурою 0 градусів Цельсія та максимальною +5 градусів Цельсія. При швидкості вітру 8,4 м/с із північно-західного напрямку температура повітря сьогодні складе -2 градуси за Цельсієм. Вологість повітря складає 54%.

День у Києві розпочнеться із густої хмарності, яка збережеться протягом більшої частини доби. Враховуючи низькі температури, краще одягатися відповідним чином. Візьміть із собою парасольку, тому що протягом дня можливі невеликі дощі.

Відео дня

Сонце сходить о 7:52 ранку і заходить о 17:48 вечора.

Загалом, попри досить холодний день із ймовірністю невеликого дощу, він може бути приємним. Одягайтеся з комфортом і не забудьте захопити парасольку перед виходом.

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