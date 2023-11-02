Неожиданные лайфхаки с банановой шкуркой: почему не стоит ее выбрасывать

Как можно применить банановую кожуру в быту

UAportal подготовил подборку неожиданных лайфхаков, которые покажут, насколько является нужной банановая кожура. Есть простые методы использования кожуры от банана в быту.

Полировка столового серебра

Банановую кожуру можно использовать для придания серебряным изделиям природного блеска. Просто потрите внутренней стороной банановой кожуры столовое серебро в течение нескольких минут, а затем протрите его тряпкой.

Натуральные масла, содержащиеся в банановой кожуре, действуют как мягкий абразив, удаляя потускнение и придавая серебряным изделиям блеск. Этот экологический трюк не только эффективен, но и экономит деньги, поскольку избавляет от необходимости использовать полироль для серебра.

Читайте также: Как использовать банановую кожуру в выпечке и не только: лайфхак

Облегчение укусов комаров

Не нужно терпеть зуд от укусов комаров, когда под рукой есть банановая шкурка. Аккуратно потрите внутренней стороной банановой шкурки пораженный участок для мгновенного облегчения. Природный сахар, содержащийся в банановой кожуре, помогает уменьшить воспаление и успокоить кожу, обеспечивая быстрое облегчение зуда.

Домашний скраб для лица

Просто измельчите несколько спелых банановых шкурок в кухонном комбайне до образования однородной пасты. Добавьте чайную ложку меда и хорошо перемешайте. Мягкими массирующими движениями нанесите скраб из банановой кожуры на лицо, а затем смойте теплой водой. Природные энзимы банановой кожуры отшелушивают и питают кожу, делая ее мягкой, гладкой и сияющей.

Раньше мы писали о том, как правильно хранить бананы. Благодаря этим советам фрукт останется свежим почти 3 недели.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !