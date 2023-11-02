Несподівані лайфхаки з банановою шкіркою: чому не варто її викидати

UAportal підготував добірку несподіваних лайфхаків, які покажуть, наскільки потрібними можуть бути бананові шкірки. Існують прості способи використання шкірки від банана в побуті.

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Полірування столового срібла

Бананову шкірку можна використовувати для надання срібним виробам природного блиску. Просто потріть внутрішньою стороною бананової шкірки столове срібло протягом декількох хвилин, а потім витріть його ганчіркою.

Натуральні олії, що містяться в банановій шкірці, діють як м'який абразив, видаляючи потьмяніння і надаючи срібним виробам блиску. Цей екологічний трюк не тільки ефективний, але й економить гроші, оскільки позбавляє необхідності використовувати поліроль для срібла.

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Полегшення укусів комарів

Не потрібно терпіти свербіж від укусів комарів, коли під рукою є бананова шкірка. Акуратно потріть внутрішньою стороною бананової шкірки уражену ділянку для миттєвого полегшення. Природний цукор, що міститься в банановій шкірці, допомагає зменшити запалення і заспокоїти шкіру, забезпечуючи швидке полегшення свербежу.

Домашній скраб для обличчя

Просто подрібніть кілька стиглих бананових шкірок у кухонному комбайні до утворення однорідної пасти. Додайте чайну ложку меду і добре перемішайте. М'якими масажними рухами нанесіть скраб з бананової шкірки на обличчя, а потім змийте теплою водою. Природні ензими бананової шкірки відлущують і живлять шкіру, роблячи її м'якою, гладенькою і сяючою.

Раніше ми писали про те, як правильно зберігати банани. Завдяки цим порадам, фрукт залишиться свіжим майже 3 тижні.

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