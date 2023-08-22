Несовместимость растений: какие деревья нельзя сажать рядом

Виды деревьев, которые нельзя выращивать рядом ТЕСТ

Когда дело доходит до выбора деревьев для посадки, очень важно учитывать их совместимость. Растения не только сталкиваются с болезнями и вредителями, но могут пострадать от "несовместимости", когда определенные виды высаживаются в непосредственной близости. Хотя отдельная посадка не может гарантировать полное уничтожение вредителей и болезней, она может значительно снизить риски, связанные с ними.

Чтобы предотвратить развитие опасных заболеваний, важно избегать высадки определенных деревьев рядом друг с другом. Рассмотрим некоторые комбинации деревьев, которые считаются нежелательными из-за риска передачи болезней.

Осина и сосна

Грибок-возбудитель ржавчины, Melampsora pinitorqua, проходит свою первую стадию развития на сосне, тогда как следующие две стадии происходят на осине и некоторых видах тополя. Поздней осенью листья осины опадают, и микроорганизмы зимуют в опавших листьях. С наступлением весны они мигрируют на сосну, инициируя новый цикл.

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Береза и лиственница

Гриб Melampsoridium betulae начинает свой цикл на лиственнице, а затем споры переходят на березу, где проходят следующие стадии развития. Как и в предыдущей паре деревьев, гриб зимует в опавших листьях березы, а следующей весной заражает лиственницу.

Сибирский кедр, сосна Веймутова и смородина

Cronartium ribicola, поражающий сосны и листья смородины, отвечает за комбинацию. Первая стадия происходит на сосне, после чего начинается распространение спор и дальнейшее развитие на листьях и ветвях смородины. Перезимовав в опавших листьях смородины, бактерии весной возвращаются на сосну.

Черемуха и ель

В этой комбинации еловые шишки, зараженные Thekopsora areolata, еще одним возбудителем ржавчины, проходят первую стадию развития весной. Вторая и третья стадии продолжаются в листьях черемухи, куда споры заносятся ветром. Впоследствии, весной, грибок снова поражает ель, перезимовав в листьях черемухи.

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