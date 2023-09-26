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Основные советы по правильному уходу за ноутбуком

Марина Грамович

Советы по уходу за ноутбуком

UAportal подготовил пять советов по уходу за ноутбуком, охватывающих различные сферы, такие как очистка, защита и обновление программного обеспечения. Следуя этим советам, можно продлить срок службы ноутбука и избежать ненужного ремонта.

Хранение ноутбука в чистоте и без пыли

Необходимо регулярно протирать экран и клавиатуру мягкой безворсовой тканью. Для удаления пыли из вентиляционных отверстий и портов можно использовать сжатый воздух.

Предотвращение еды возле ноутбука

Пролитая жидкость или крошки пищи могут повредить внутренние компоненты и привести к дорогостоящему ремонту. Если необходимо выпить рядом, следует использовать неразливаемый контейнер.

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Защита от экстремальных температур

Не следует держать устройство под прямыми солнечными лучами или оставлять в раскаленном авто. Чрезмерная жара может привести к деградации аккумулятора и сократить срок службы.

Сумка или чехол для транспортировки ноутбука

Правильная транспортация защитит ноутбук от царапин и случайных ударов. Не стоит класть тяжелые предметы на ноутбук, поскольку это может повредить экран или другие компоненты.

Регулярное обновление программного обеспечения и антивируса

Это поможет защитить ноутбук от вредоносных программ и угроз безопасности. Рекомендуется настроить автоматическое обновление, чтобы всегда иметь новейшую защиту.

Предоставляем, раньше мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

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