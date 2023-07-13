Особенности филиппинских предрассудков: почему местные на Новый год носят одежду в горошек

Суеверия – это часть культуры определенного народа, которая непрерывно передается из поколения в поколение. Это иррациональные убеждения, которые люди придерживаются, несмотря на отсутствие научных доказательств. На Филиппинах также существуют поверья, в которые до сих пор верит местное население. UAportal подготовил материал о самых популярных филиппинских предрассудках.

"Пагпаг" (встряхивание пыли перед входом в дом)

Считается, что если стряхнуть пыль перед входом в дом, то это будет предотвращать приход несчастья или негативной энергии. Этот суеверие особенно актуально после посещения похорон или поминок, поскольку филиппинцы верят, что плохая энергия от умершего человека может пойти за вами домой.

"Mano Po" (почтенное приветствие старших)

Это важное приветствие старших, когда они берут вашу руку и кладут ее себе на лоб. Это считается знаком уважения и благодарности старшим. Филиппинцы верят, что такое приветствие принесет удачу и благословение.

"Pamahiin sa Bagong Taon" (предрассудки во время Нового года)

Новый год – важное событие на Филиппинах, потому его празднуют с большим энтузиазмом. С этим праздником связано множество предрассудков. Например, носить одежду в горошек, чтобы привлечь богатство и процветание; открывать окна и двери, чтобы упустить удачу; и избегать всего острого или обостренного, чтобы предотвратить несчастье.

"Усог" (проклятие от завистливого человека)

Считается, что завистливый человек может проклясть ребенка, просто любуясь им, вследствие чего малыш может заболеть или потерять здоровье. Чтобы предотвратить проклятие, родители просят завистника подуть на лицо или лоб ребенка.

Источники предрассудков

Эти поверья глубоко уходят корнями в историю и культуру страны. Филиппины были колонизированы испанцами, так что католицизм стал господствующей религией. Однако доколониальные верования и обычаи продолжали существовать параллельно. Поэтому образовалось уникальное сочетание католицизма и древних верований.

Современное отношение к предрассудкам

На Филиппинах все еще многие верят в предрассудки. Однако молодежь все меньше соблюдает эти правила. Несмотря на все, поверья продолжают оставаться важной частью филиппинской культуры.

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