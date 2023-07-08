Почему именинников таскают за уши: приметы и суеверия связаны с Днем Рождения

Суеверия и поверья, связанные с днем рождения, передают осторожное отношение к тому, что можно и нельзя делать в этот день. Время рождения иногда побуждает к размышлению о прожитой жизни. Хотя переосмысление может вызвать печальные мысли, их можно рассеять, если знаешь приметы, которые считаются полезными для улучшения будущего.

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Сюрприз в торте

Один из вариантов – скрыть кольцо или монету в торте. Утверждается, что тот, кому представится такой предмет, будет иметь счастливый год. Но медики не рекомендуют такой подход из-за потенциальной угрозы здоровью, например, возможность проглотить или поперхнуться предметом.

Празднование не накануне

Видео дня

Считается, что преждевременное празднование дня рождения может негативно отразиться на здоровье человека и даже сократить его жизнь. В легкой версии ранние подарки и вечеринка могут принести неудачу на весь следующий год. Говорят, что тот, кто забывает свой день рождения, может быть счастливее. Это приносит удачу.

Поздравления с утра

Чем раньше, тем лучше. Считается, что человек, получающий приветствие раньше, может сохранить больше положительных эмоций. Особенно важно поздравить ребенка с самого утра, как только он откроет глаза. Пусть свой день рождения она начнет с любви и поздравлений.

Возвращение к детству

В Японии и Корее существует традиция одеть красную шляпу и жилет, когда человеку исполняется 60 или 61 год. Это символизирует возвращение к детству и дает возможность начать новую жизнь.

Потянуть за ухо

Традиция тянуть за ухо возникла из-за связанного с ней поверья, что человек с длинными ушами живет дольше и имеет крепкое здоровье. Таким образом, тянуть за ухо символически, словно увеличивая их размер. Однако лучше ограничиться символическим действием, чтобы включить праздник, не оставляя именинника с красными ушами. Этот ритуал должен принести здоровье и удачу на следующий год.

Свадьба и смерть в день рождения

Не рекомендуется устраивать свадьбу в день своего рождения. Считается, что такой брак не доставит удовольствия. Также не рекомендуется, чтобы у пары были дни рождения в одном месяце, поскольку это может привести к эмоциональным возмущениям, но не всегда в хорошем смысле. Смерть человека в день рождения означает, что его душа была спасена.

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Еда на празднике

В разных странах существуют свои традиции выбора блюд на день рождения:

Китайцы полагают, что для привлечения удачи следует съесть вермишель и торт в форме персика;

В Индии не рекомендуется есть соль в этот день во избежание неприятностей;

У пенсильванийских немцев съедение пончика сопровождается желанием удачи.

Обращение с деньгами

Чтобы избежать финансовых проблем, можно воздержаться от ссуды и погашения долгов перед своим днем рождения и в самый праздник. Даже подача подаяния в этот день лучше удержаться, чтобы не распорядиться своей удачей.

Подарки

Некоторые подарки могут приносить негативные последствия, поэтому лучше избегать дарения и получения ножей, керамических изделий, кошельков, перчаток, жемчуга, носовых платков и зеркал. Но есть способы нейтрализовать негативное влияние некоторых подарков, поэтому можно делать их с удовольствием.

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