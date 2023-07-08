Чому іменинників тягають за вуха: прикмети та зобобони пов'язані з Днем Народження

Забобони та повір'я, пов'язані з днем народження, передають обережне ставлення до того, що можна і не можна робити в цей особливий день. Час народження іноді спонукає до роздумів про прожите життя. Хоча переосмислення може викликати сумні думки, їх можна розсіяти, якщо знаєш прикмети, які вважаються корисними для покращення майбутнього.

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Сюрприз у торті

Один з варіантів – приховати кільце або монету в торті. Стверджується, що той, кому випаде такий предмет, матиме щасливий рік. Але медики не рекомендують такий підхід через потенційну загрозу здоров'ю, наприклад, можливість проковтнути або поперхнутися предметом.

Святкування не напередодні

Вважається, що передчасне святкування дня народження може негативно вплинути на здоров'я людини і навіть скоротити її життя. У легкій версії – ранні подарунки і вечірка можуть принести невдачу на весь наступний рік. Кажуть, що той, хто забуває про свій день народження, може бути щасливішим. Це приносить удачу.

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Привітання зранку

Чим раніше, тим краще. Вважається, що людина, яка отримує привітання раніше, може зберегти більше позитивних емоцій. Особливо важливо привітати дитину з самого ранку, як тільки вона відкриє очі. Нехай свій день народження вона розпочне з почуття любові та привітань.

Повернення до дитинства

В Японії і Кореї існує традиція одягнути червоний капелюх і жилет, коли людині виповнюється 60 або 61 рік. Це символізує повернення до дитинства і надає можливість почати нове життя.

Потягнути за вухо

Традиція тягнути за вухо виникла через пов'язане з нею повір'я, що людина з довгими вухами живе довше і має міцне здоров'я. Таким чином, тягнути за вухо символічно, ніби збільшуючи їх розмір. Однак краще обмежитися символічною дією, щоб увімкнути свято, не залишаючи іменинника з червоними вухами. Цей ритуал має принести здоров'я та удачу на весь наступний рік.

Весілля та смерть в день народження

Не рекомендується влаштовувати весілля в день свого народження. Вважається, що такий шлюб не принесе задоволення. Також не рекомендується, щоб у пари були дні народження в одному місяці, оскільки це може привести до емоційних збурень, але не завжди в хорошому сенсі. Смерть людини в день народження означає, що її душа була врятована.

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Їжа на святі

У різних країнах існують свої традиції вибору страв на день народження:

Китайці вважають, що для привернення удачі варто з'їсти вермішель і торт у формі персика;

В Індії не рекомендується їсти сіль у цей день, щоб уникнути неприємностей;

В Пенсильванійських німців з'їдання пончика супроводжується бажанням удачі.

Поводження з грошима

Щоб уникнути фінансових проблем, можна утриматися від позичання та погашення боргів перед своїм днем народження і в саме свято. Навіть подача милостині в цей день краще утриматися, щоб не розпорядитися своєю удачею.

Подарунки

Деякі подарунки можуть приносити негативні наслідки, тому краще уникати дарування і отримання ножів, керамічних виробів, гаманців, рукавичок, перлів, носовичків та дзеркал. Але існують способи нейтралізувати негативний вплив деяких подарунків, тому можна робити їх з задоволенням.

Раніше, UaPortal поділився, що подарувати коханій дівчині на день народження.

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