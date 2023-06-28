От Джоли до Рианны: Пять знаменитостей, сделавших себе татуаж бровей

Татуаж бровей стал модным выбором среди людей, следящих за модой, и знаменитости приняли эту тенденцию со стилем и уверенностью. Брови играют важнейшую роль в обрамлении нашего лица, но не все от природы наделены смелыми и кустистыми бровями, как у легендарной Кары Делевинь.

Знаменитости проложили путь для этой техники увеличения бровей, используя такие методы, как микроблейдинг и хна, чтобы добиться четких и безупречных бровей. UAportal подготовил подборку звезд, которые сделали татуаж бровей.

Колин Руни

Известная своим присутствием на телевидении, Колин Руни сделала татуаж бровей, чтобы сохранить свой безупречный вид. В то время как макияж подчеркивает ее естественную красоту, ее татуаж бровей привлекает внимание, куда бы она ни пошла.

Читайте также: Пять громких скандалов знаменитостей Голливуда, которые закончились разводом

Контраст между татуированными бровями и натуральным цветом волос создает поразительный эффект, подчеркивая ее потрясающую внешность. Брови Колин с четко очерченными дугами вызывают зависть у многих.

Натали Кэссиди

Звезда сериала "Ист-Эндерс" Натали Кэссиди сделала татуаж бровей, чтобы превратиться в диву стиля. До татуажа она пользовалась карандашом для бровей, чтобы добиться желаемого результата.

Если раньше у Натали были тонкие и редкие брови, то теперь темная тушь для бровей подчеркивает ее тонкие черты лица. Резко изогнутые брови Натали заслужили похвалу за ее преображение, хотя некоторые критики утверждают, что это придает ей вечно недоуменное выражение лица.

Кэти Прайс

Кэти Прайс, известная своей любовью к макияжу и стремлением совершенствовать свою внешность, была одной из первых, кто решил сделать татуаж бровей. Оформляя свои брови перманентной тушью, мать троих детей экономит драгоценное время, которое иначе было бы потрачено на уход за бровями. Татуаж бровей добавляет дополнительный штрих к ее и без того потрясающей внешности.

Читайте также: Звезды, признавшиеся о своих проблемах с психикой: от депрессии до биполярного расстройства

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли является примером того, как можно добиться идеального татуажа бровей. С помощью тонких штрихов вдоль естественного роста бровей она сохраняет естественный вид.

Татуаж безупречно дополняет ее очаровательные черты лица, демонстрируя, что меньшее может быть большим. Анджелина служит вдохновением для тех, кто стремится улучшить свою внешность, не перебарщивая.

Рианна

Известная своим завораживающим голосом и знойным взглядом, Рианна сделала татуаж бровей, чтобы подчеркнуть свою экзотическую привлекательность. Татуаж помогает подчеркнуть ее утонченные черты лица, добавляя дополнительный слой привлекательности к ее и без того пленительному облику.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !