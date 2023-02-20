От Гарленда до Меркьюри: посмотрите эти захватывающие биографические фильмы

UAportal подготовил несколько удивительных биографических фильмов, от обладателей премии "Оскар". От "Ирландца" с Робертом Де Ниро в главной роли, до "Человека-ракеты" с Тэроном Эгертоном, они погружают в различные жизни легенд.

"Ирландец"

(рейтинг: 9/10)

Продолжительность – 209 минут.

Страна – США;

Год – 2019;

Продюсеры – Мартин Скорсезе,

"Ирландец" Мартина Скорсезе – это криминальная драма, основанная на романе Чарльза Брандта. Фильм рассказывает о Фрэнке Ширане, который размышляет о своей карьере в мафии и о своем участии в исчезновении Джимми Хоффы. В фильме снимались Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель, Рэй Романо.

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"Однажды в Голливуде"

(рейтинг: 8/10)

Страна – США,

Год – 2019,

Производитель – Sony Pictures Entertainment,

Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" рассказывает о двух актерах старой школы Рике Далтоне (Леонардо ДиКаприо) и Клиффе Буте (Брэд Питт), которые пытаются выжить в меняющемся мире Лос-Анджелеса 1969 года, где, кажется, все движется в сторону прогрессивных ценностей, а они не успевают за этим.

Продолжительность фильма составляет 161 минуту, что делает его одним из самых длинных полнометражных фильмов режиссера Тарантино после "Убить Билла" I и II вместе взятых, которые превосходят этот фильм, но все же уступают "Бесславным ублюдкам" (166 минут).

"Джуди"

(рейтинг: 7/10)

Продолжительность – 118 минут

Страна – Великобритания;

Год выпуска – 2019 ;

Производитель – Pathé International.

Биографический фильм Руперта Гулда "Джуди" рассказывает о последних концертах культовой певицы Джуди Гарланд, которые она давала перед смертью из-за наркотической зависимости, пытаясь свести концы с концами для себя и своих детей, но все идет не по плану. В фильме снялась Рене Зеллвегер, получившая Оскар как лучшая актриса за роль Джуди Гарланд.

"Богемская рапсодия"

(рейтинг 8 / 10)

Хронометраж – 134 минуты

Страна – США / Великобритания

Год выпуска – 2018

Производитель – 20th Century Fox Films

Богемская рапсодия – американский биографический драматический фильм о британской рок-группе Queen, посвященный вокалисту Фредди Меркьюри в исполнении Рами Малека, который также получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль. Фильм рассказывает о том, как Queen поднялись из безвестности через темные времена, с которыми столкнулись участники группы, особенно ее фронтмен, пока они не достигли пика своего выступления на концерте Live Aid в 1985 году, после чего Меркьюри умирает из-за болезни, связанной со СПИДом.

"Человек-ракета"

(рейтинг 7 / 10)

Продолжительность – 121 минута;

Страна – Великобритания;

Год выпуска – 2019;

Производитель – Paramount Pictures.

Фильм Декстера Флетчера "Человек-ракета" рассказывает нам историю сэра Элтона Джона, которая показывает нам как взлеты, так и падения на протяжении всей его жизни, включая его борьбу с наркотиками, алкоголем, деньгами, сексом, славой, депрессией и идентичностью.

Напомним, UAportal сделал подборку из 10 вдохновляющих фильмов по версии Rotten Tomatoes, которые добавят мотивацию вашей жизни.

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