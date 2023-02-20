Від Гарленда до Меркьюрі: перегляньте ці захоплюючі біографічні фільми
UAportal підготував кілька дивовижних біографічних фільмів від володарів премії "Оскар". Від "Ірландця" з Робертом Де Ніро в головній ролі, до "Людини-ракети" з Тероном Егертоном, вони занурюють у різні життя легенд.
" Ірландець "
(рейтинг: 9/10)
Тривалість – 209 хвилин.
Країна: США;
Рік – 2019;
Продюсери – Мартін Скорсезе,
"Ірландець" Мартіна Скорсезе – це кримінальна драма, заснована на романі Чарльза Брандта. Фільм розповідає про Френка Ширана, який розмірковує про свою кар'єру в мафії та про свою участь у зникненні Джиммі Хоффи. У фільмі знімалися Роберт Де Ніро, Аль Пачіно, Джо Пеші, Харві Кейтель, Рей Романо.
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" Якось у Голлівуді "
(рейтинг: 8/10)
Країна: США,
Рік – 2019,
Виробник – Sony Pictures Entertainment,
Фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" розповідає про двох акторів старої школи Ріка Далтона (Леонардо ДіКапріо) і Кліффа Бута (Бред Пітт), які намагаються вижити в мінливому світі Лос-Анджелеса 1969 року, де, здається, все рухається в , А вони не встигають за цим.
Тривалість фільму складає 161 хвилину, що робить його одним з найдовших повнометражних фільмів режисера Тарантіно після "Вбити Білла" I та II разом узятих, які перевершують цей фільм, але все ж таки поступаються "Безславним ублюдкам" (166 хвилин).
" Джуді "
(рейтинг: 7/10)
Тривалість – 118 хвилин
Країна – Велика Британія;
Рік випуску - 2019;
Виробник – Pathé International.
Біографічний фільм Руперта Гулда "Джуді" розповідає про останні концерти культової співачки Джуді Гарланд, які вона давала перед смертю через наркотичну залежність, намагаючись звести кінці з кінцями для себе та своїх дітей, але все йде не за планом. У фільмі знялася Рене Зеллвегер, яка отримала Оскар як найкраща актриса за роль Джуді Гарланд.
" Богемська рапсодія "
(рейтинг 8/10)
Хронометраж – 134 хвилини
Країна – США / Велика Британія
Рік випуску – 2018
Виробник – 20th Century Fox Films
Богемська рапсодія – американський біографічний драматичний фільм про британський рок-гурт Queen, присвячений вокалісту Фредді Мерк'юрі у виконанні Рамі Малека, який також отримав премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль. Фільм розповідає про те, як Queen піднялися з невідомості через темні часи, з якими зіткнулися учасники групи, особливо її фронтмен, поки вони не досягли піку свого виступу на концерті Live Aid у 1985 році, після чого Мерк'юрі помирає через хворобу, пов'язану з СНІДом.
" Людина-ракета "
(рейтинг 7/10)
Тривалість – 121 хвилина;
Країна – Велика Британія;
Рік випуску – 2019;
Виробник – Paramount Pictures.
Фільм Декстера Флетчера "Людина-ракета" розповідає нам історію сера Елтона Джона, яка показує нам як злети, так і падіння протягом усього його життя, включаючи його боротьбу з наркотиками, алкоголем, грошима, сексом, славою, депресією та ідентичністю.
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