От комедий к драмам: подборка лучших фильмов, в которых раскрывается многогранность Энн Гетевей

Энн Гетевей блестит в этих 5 фильмах, которые обязательно стоит посмотреть

UAportal подготовил увлекательную подборку, которая углубляется в мир кино. В частности, акцент делается на выдающихся работах талантливой актрисы Энн Жаклин Гетевей.

"Дьявол носит Прада"

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: комедия, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час. 49 мин.

Год производства: 2006

Главный продюсер: Венди Файнерман

"Дьявол носит Прада" рассказывает о путешествии Энди Сакса, молодой начинающей журналистки, которая получает работу второго ассистента грозного и влиятельного редактора модного журнала Миранда Пристли. Фильм снятый в гламурном мире высокой моды и издательского дела предлагает интригующий взгляд на жестокую природу этой индустрии.

"Отверженные"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: драма, мюзикл

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 2 часа. 38 мин.

Год производства: 2012

Главный продюсер: Тим Беван, Эрик Феллнер, Дебра Хейворд, Кэмерон Макинтош

На фоне Французской революции "Отверженные" рассказывают о переплетенных судьбах нескольких персонажей. Трагическая поездка Фантины разворачивается, когда она жертвует всем ради своей дочери Косетт, которую играет Аманда Сайфред. Фильм отлично раскрывает темы любви, жертвенности и искупления, что делает его незабываемым кинематографическим опытом.

"Рейчел выходит замуж"

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: драма

Страна производства: США

Продолжительность: 1 ч. 53 мин.

Год производства: 2008

Главный продюсер: Джонатан Демми, Неда Армиан, Марк Э. Платт

В фильме "Рейчел выходит замуж" Энн Гетевей исполняет непростую роль Ким, проблемной молодой женщины, возвращающейся домой на свадьбу своей сестры после продолжительного пребывания в реабилитационном центре. Фильм, снятый Джонатаном Демми, представляет пронзительное и эмоциональное исследование семейной динамики и сложностей исцеления и прощения.

"Темный рыцарь возвращается"

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: боевик, приключенческий

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 2 ч. 44 мин.

Год производства: 2012

Главный продюсер: Кристофер Нолан, Чарльз Ровен, Эмма Томас

Действие фильма разворачивается восемь лет спустя после событий "Темного рыцаря", когда Готем-Сити находится в осаде хитрого и безжалостного террориста Бейна в исполнении Тома Гарди. Среди хаоса Женщина-кошка в исполнении Гетевей привносит в битву свой собственный бренд соблазнительного шарма и ловкости, стирая границы между друзьями и врагами.

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"Интерстеллар"

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: приключенческий, драма, фантастика

Страна производства: США, Великобритания, Канада, Исландия

Продолжительность: 2 ч. 49 мин.

Год производства: 2014

Главный продюсер: Кристофер Нолан, Эмма Томас, Линда Обст

Фильм рассказывает о команде исследователей, среди которых Мэтью Макконахи в роли Купера, путешествующих у Сатурна в поисках нового дома для человечества. Непреклонная решимость и эмоциональная глубина Амелии придают убедительности этому межгалактическому происшествию.

Напомним, мы подготовили подборку из пяти лучших фильмов о путешествиях во времени. Лента снята в 2017-2021 годах.

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