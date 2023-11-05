Плюсы и минусы резиновой краски: стоит ли ее покупать

Резиновая краска (резинка) – это вид краски, которая имеет свои плюсы и минусы. UAportal решил рассказать о нескольких из них.

Преимущества резиновой краски

Эластичность

Резиновая краска обладает высокой эластичностью, что позволяет ей хорошо работать на поверхностях, подвергающихся растяжению или сжатию, таких как резина, пластик, дерево или металл.

Защита от коррозии

Резиновая краска может служить дополнительной защитой для металлических поверхностей, помогая предотвратить коррозию.

Водонепроницаемость

Свойства резиновой краски позволяют применять ее на мокрых или влажных поверхностях, хорошо выдерживает воздействие воды.

Отличное сцепление

Резиновая краска хорошо сцепляется с разными поверхностями, обеспечивая устойчивость и надежность покрытия.

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Недостатки резиновой краски

Расходность

Резиновая краска обычно требует больше слоев для надежного покрытия, что может увеличить расход краски.

Требовательность к подготовке поверхности

Поверхность нужно хорошо подготовить, в частности это включает очищение и удаление коррозии.

Ограниченный выбор цветов

Резиновая краска обычно доступна в ограниченном количестве цвета, что может быть минусом для некоторых задач.

Время сушки

Сушка резиновой краски может занять больше времени, чем обычно, что может затягивать процесс работ.

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