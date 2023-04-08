Почему на Пасху красят яйца: традиции и верования

Пасха – светлый и радостный праздник, символизирующий победу жизни над смертью и добра над злом.

UaPortal собрал интересные традиции и обычаи этого дня – в частности, про окрашивание яиц.

Яйцо всегда имело особый символизм. Древние люди верили, что весь мир родился из яйца. Оно символизирует плодородие и жизнь.

Яйца, окрашенные только в один цвет, называются крашанками. Красные пасхальные яйца символизируют кровь, которую Сын Божий пролил за человечество.

Есть несколько легенд, откуда взялись пасхальные яйца. Одна из них утверждает, что Мария Магдалина пришла к императору Тиберию, чтобы рассказать, что Христос воскрес. По правилам к Тиберию нельзя было идти без подарка, поэтому Мария принесла яйцо. Тиберий не поверил в воскресение Хреста и заявил, что поверит только в том случае, если яйцо в ее руках покраснеет. И оно действительно стало красным. Пораженный Тиберий воскликнул: "Воистину воскрес!"

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Есть и более рациональное объяснение появлению крашанок:

Во время 40 – дневного поста запрещалось есть яйца. Но куры продолжали нестись. Поэтому, чтобы продлить срок хранения яиц, их варили, а чтобы не перепутать с сырыми – красили в разные цвета.

Пасхальные яйца являются достоянием многих народов мира, но писанка – сугубо украинская.

Писанки разрисовывали с помощью воска и писачка. Каждый орнамент имел особое значение.

В древности девушки дарили писанки парням, а самая красивая доставалась любимому. Таким образом, они признавались в своих чувствах.

Если вам подарят писанку в пасхальное утро – загадывайте желание с чистыми мыслями и оно обязательно сбудется.

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Также в древности христосались или бились яйцами. Разбитое яйцо символизировало смену старого на новое.

Писанки катали по земле, чтобы был хороший урожай, а освяченое яйцо хранили дома в течение всего года: считалось, что оно защищало дом от зла.

Напомним, UaPortal писал о том, как выкрасить яйца вином.

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