Почему не цветет орхидея: как это исправить

Орхидеи – это красивые и изысканные растения, но иногда они могут не цвести. UAportal подобрал несколько интересных лайфхаков, которые могут активизировать цветение орхидей.

Имитация разной погоды

Имитация смен сезонов может стимулировать цветение орхидей. Для этого вы можете создать прохладную и сухую обстановку зимой (период покоя), а весной и летом – тепло и влажность в доме. Этот перепад условий может подсказать растению, пора цвести.

Холодный душ

Полив орхидеи холодной водой из-под душа может помочь имитировать дождь и снизить температуру корней, что может спровоцировать цветение.

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Удобрение с высоким содержанием фосфора

Выберите удобрение с высоким содержанием фосфора, поскольку оно способствует цветению.

Разделение и пересадка

Если орхидея стала слишком большой и перестала цвести, разделите ее на несколько растений и пересадите. Новым растениям будет проще цвести.

Естественное освещение

Орхидеям нужно светлое, но рассеянное освещение. Избегайте прямого солнечного света, так как это может повредить листву, но способствуйте естественному освещению.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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