Почему нельзя ставить фото детей на заставку телефона: прекратите так делать

Как не навредить заставкой телефона себе и близким

Выбор правильной заставки для телефона может показаться простой задачей. Мы часто не замечаем последствий, которые определенные изображения могут иметь наше настроение и общее самочувствие. UAportal расскажет о том, чего следует избегать при выборе заставки для телефона, и о причинах, стоящих за этим.

Важно избегать использования своих фотографий в качестве заставки, особенно тех, на которых владелец телефона смотрит прямо в камеру. Есть поверье, что такие изображения могут приносить болезни и неудачи. Кроме того, фотографии, на которых он выглядит грустным или испуганным, могут отрицательно повлиять на его настроение, поэтому лучше избегать их.

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Также следует осторожничать при выборе фото с любимым человеком на заставку. Кроме потенциальной ревности со стороны других, постоянная демонстрация отношений может разрушить личное счастье.

Подобно тому, как кто-то постоянно смотрит в зеркало, сосредоточение на общих фотографиях может привести к самокритике и нарушениям в мирной жизни. Лучше сохранять свои личные моменты приватными и позволить счастью процветать в тишине.

Что касается детских фотографий, то лучше избегать показа их даже близким родственникам, в особенности если ребенок находится на ранних стадиях развития. Чистая и невинная энергия, исходящая от маленьких детей, может быть легко поглощена другими.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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