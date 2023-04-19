Почему нельзя жать руку через порог: суеверия в украинской культуре

UAportal подготовил статью о суевериях в украинской культуре. Они играют важную роль в формировании культурной идентичности и сохранении культурной традиции.

В Украине многие люди до сих пор придерживаются старых традиций и обычаев, которые передаются из поколения в поколение. Считается, что отдельные суеверия приносят удачу, отгоняют зло и обеспечивают процветание. Вот некоторые из самых популярных суеверий в украинской культуре:

Битье посуды приносит удачу

В украинской культуре считается, что разбивание посуды приносит удачу. Это особенно распространено во время свадеб или других торжеств, когда гости специально разбивают посуду, чтобы принести благословение молодоженам или хозяевам.

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Рассыпание соли приносит несчастье

Во многих культурах, в том числе и в Украине, считается, что рассыпание соли приносит несчастье. Для борьбы с этим люди бросают щепотку соли через левое плечо, чтобы отогнать злых духов.

Никогда не давайте никому нож

Украинцы считают, что протянуть кому-то нож – это приглашение к драке или ссоре. Принято класть нож на стол или разделочную доску, и пусть другой человек сам его возьмет.

Сидеть на углу стола приносит несчастье

В украинской культуре считается, что сидение на углу стола приносит несчастье. Считается, что если сидеть на углу стола, то никогда не выйдешь замуж или будет невезение в личной жизни.

Не пожимайте руки через порог

Это суеверие до сих пор соблюдается во многих регионах Украины. Считается, что рукопожатие через порог двери может привести к ссоре или конфликту между двумя сторонами.

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