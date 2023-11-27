Почему разжевывать или разламывать таблетки категорически не рекомендуется: может причинить вред организму

Многие люди испытывают трудности с проглатыванием таблеток, что заставляет их искать альтернативные способы их употребления. Однако очень важно понимать причины, почему никогда не следует разламывать таблетки. Некоторые таблетки покрыты защитной оболочкой, нарушение которой может иметь серьезные последствия для желудка. UAportal рассказывает, почему важно избегать разжевывания или разделения таблеток.

Некоторые лекарства покрыты специальной пленкой, содержащей ключевые компоненты, которые могут нанести вред слизистой желудка или препятствовать естественному функционированию желудочного сока. Следовательно, разжевывать или разламывать эти таблетки не рекомендуется.

Следует отметить, что из этого правила есть исключения. Таблетки, на которых есть риска, указывающие на то, что они предназначены для разделения, могут быть разрешены для разжевывания. Но всегда будьте осторожны и заранее ознакомьтесь с инструкцией по каждому препарату.

Опасность открытия капсул

Тот же принцип, который применим к таблеткам, также касается и капсул. Хотя капсулы больше по размеру и их может быть сложнее проглатывать, их защитные оболочки специально разработаны для того, чтобы агрессивные свойства желудочного сока не влияли на их лечебное действие.

Поэтому категорически не рекомендуется открывать капсулы и использовать их содержимое отдельно.

Проблема глотания капсул и решения

Для тех, кому трудно проглатывать капсулы, существует проверенный метод преодоления этой проблемы. Разнообразные дискуссии между врачами на онлайн-форумах пролили свет на этот распространенный вопрос пациентов: "Что делать, если я не могу проглатывать капсулы?" К счастью, существует простое и эффективное решение.

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Во-первых, признайте важность приема предназначенных лекарств для вашего общего самочувствия. Кроме того, полезно отвлечься или расслабить рвотный рефлекс. Выполните следующие шаги:

1. Положите капсулу или таблетку на заднюю стенку полости рта.

2. Наберите немного воды в рот.

3. Проглотите ее вместе с водой.

Перед приемом таблеток полезно смочить рот водой, чтобы предотвратить прилипание таблетки или капсулы к языку или небу, что в конечном счете уменьшит вероятность вызвать рвотный рефлекс.

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