Почему считается плохой приметой произносить тост из пустым бокалом: объяснение суеверия

На протяжении всей истории и в разных культурах акт произнесения тоста сопровождался разнообразными обычаями и предрассудками. Одно из таких поверий состоит в том, что поднятие пустого бокала для произнесения тоста приносит неудачу.

Хотя причины этого предубеждения могут быть разными, интересно рассмотреть происхождение и культурное значение, которое придается этой практике.

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В Древнем Риме, где вино свободно лилось во время светских раутов, было принято добавлять в него обгоревший кусочек гренки. Обугленный хлеб помогал сбалансировать горечь напитка, улучшая общий вкус. Однако произносить тост с пустым бокалом считалось неподобающим этикетом. Римляне считали, что нет смысла поднимать пустой бокал, чтобы пожелать кому-нибудь хорошего настроения.

С течением времени традиция произносить тост с пустым бокалом приобрела региональное значение в разных странах. В некоторых культурах это не только считается невежливым, но и приносит неудачу. Точные причины этого поверья могут быть разными, часто они передаются из поколения в поколение без конкретных деталей. Например, в Украине считается, что поднятие тоста с пустым бокалом приносит несчастье, хотя конкретные последствия этого нечетко определены.

Во Франции считается, что при произнесении речи необходимо поддерживать зрительный контакт. Если этого не сделать, то, по поверью, это приведет к семи годам неудачного секса. В Китае ожидается, что гости должны ответить на тост хозяина одним из напитков, чтобы нельзя было поднять пустой бокал.

Напомним, мы рассказали о множестве поверий и примет, связанных с зонтиком.

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