Почему следует носить кошачий ус в кошельке: привлеките деньги и удачу

В мире любителей кошек существует уникальная тенденция, которая выходит за рамки обычного обожания четырехлапых друзей. Подобно тому, как родители берегут молочные зубы своих детей, многие кошачьи мамы и папы начали хранить усы своих кошек на память.

Считается, что усы, которые коты теряют нечасто, приносят удачу. Поэтому владельцы животных нашли разные способы хранить и демонстрировать эти усы, превращая их в символы фортуны и напоминания о своих любимых пушистиках.

Некоторые владельцы кошек собирают выпавшие усы и хранят их в банках, прячут в сумочках или даже приклеивают скотчем к компьютерным мониторам. Эти действия служат тонким, но мощным напоминанием о членах их семьи, независимо от того, куда бы ни забросила их жизнь. Это способ держать кошек рядом, даже когда они физически разъединены.

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Но на этом увлечение кошачьими усиками не заканчивается. Некоторые люди выводят понятие усов-сувениров на новый уровень, включая его в заклинания и ритуалы.

По некоторым поверьям, если положить кошачий ус в белый мешочек в машине, он может действовать как защитный оберег от несчастных случаев, воров, механических неполадок и даже штрафов за нарушение правил дорожного движения. Некоторые люди предпочитают держать их возле себя, будь то в кошельке или в кармане.

Популярность кошачьих усиков как сувениров даже привела к созданию специальных футляров для их хранения и демонстрации. В Японии, например, специальные футляры стали модными безделушками среди владельцев домашних животных.

Хотя некоторые могут считать такую практику несколько нетрадиционной, важно помнить, что коты могут быть такой же частью семьи, как и люди. Складывать зубы ребенка в тканевый мешочек или хранить прядь его волос в альбоме ничем не отличается от коллекционирования кошачьих усиков.

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