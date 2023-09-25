Почему следует сначала чистить зубы, а затем умываться

Кто принимает расслабляющую ванну перед сном, а кто просто проводит по лицу салфеткой для снятия макияжа, прежде чем погрузиться в сон. Несмотря на то, что особенности наших процедур могут отличаться, есть один важный шаг, который должен быть обязательным для всех перед сном: чистка зубов. Вернее, рекомендуется чистить зубы перед тем, как вы умоетесь.

Возможно, вы никогда раньше не задумывались о порядке действий в ночной рутине, и может быть интересно, действительно ли это имеет значение, когда вы чистите зубы.

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Однако, послушав доктора Джойс Парк, авторитетного дерматолога из Вашингтона, логика этого простого изменения становится очевидной, и можно с уверенностью сказать, что многие из нас уже начали тянуться к зубной щетке, прежде чем умыться водой.

Доктор Парк объясняет, что слюна и остатки зубной пасты могут задерживаться на подбородке, что потенциально может привести к появлению прыщей, чувствительности и раздражению кожи. Если мы сначала чистим зубы, а затем умываемся, мы можем снизить эти проблемы.

Эта практика особенно важна для людей, подверженных высыпаниям, или тем, кто уже имеет чувствительную кожу. Некоторые ингредиенты, обычно содержащиеся в зубной пасте, такие как фтор и лаурилсульфат натрия (SLS), могут раздражать кожу.

Напомним, современная стоматология может совершить настоящую голливудскую улыбку. Мы собрали для вас полезную информацию по отбеливанию зубов, преимущества и недостатки этой процедуры.

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