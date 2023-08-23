Почему стоит делать планку каждый день: советы по эффективному выполнению упражнения

Почему следует делать планку каждый день: советы для эффективного выполнения упражнений

Упражнения на планках предлагают множество преимуществ для тела, направленных на укрепление мышц, улучшение осанки и стабильность. UAportal подготовил статью о планке, чтобы узнать больше о преимуществах ежедневных упражнений на ней и о том, как их эффективно выполнять.

Начните с основ

Выполняя это упражнение каждый день, можно добиться многочисленных преимуществ для организма. Эта физическая практика нацелена на разные группы мышц, включая пресс, плечи и ягодицы. Чтобы выполнить планку, примите положение для отжима, держа руки под плечами, а пальцы ног – на земле. Задайте мышцы пресса и удерживайте эту позицию как можно дольше, постепенно увеличивая продолжительность выполнения.

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Испытывайте себя

После того, как базовая планка освоена, можно вводить разные сложные вариации. К примеру, боковые планки сосредотачиваются на косых мышцах и могут способствовать формированию более четкой линии талии.

Чтобы выполнить боковую планку, лягте на одну сторону, положив предплечье на землю, а локоть прямо под плечо. Оторвите бедра от земли, создавая прямую линию от головы до стоп. Задержитесь в таком положении подольше, а затем поменяйте сторону.

Будьте последовательны

Чтобы почувствовать преимущества ежедневных упражнений на планке, очень важна последовательность. Желательно включить упражнения в ежедневную программу тренировок, начиная с меньшей продолжительности и постепенно увеличивая время по мере роста силовых показателей.

Кроме того, сочетание планки с другими упражнениями создает полноценную тренировку. Включая планку в ежедневную повестку дня, люди могут заметить положительное влияние на физическую силу, стабильность и общую спортивную форму.

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