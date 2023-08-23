Чому варто робити планку кожного дня: поради для ефективного виконання вправи

Вправи на планках пропонують безліч переваг для тіла, спрямованих на зміцнення м'язів, покращення постави та загальну стабільність. UAportal підготував статтю про планку, щоб дізнатися більше про переваги щоденних вправ на ній і про те, як їх ефективно виконувати.

Почніть з основ

Виконуючи цю вправу щодня, можна досягти численних переваг для організму. Ця фізична практика націлена на різні групи м'язів, включаючи прес, плечі та сідниці. Щоб виконати планку, прийміть положення для віджимання, тримаючи руки під плечима, а пальці ніг – на землі. Задійте м'язи преса і утримуйте цю позицію якомога довше, поступово збільшуючи тривалість виконання.

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Випробовуйте себе

Після того, як базова планка освоєна, можна вводити різні складні варіації. Наприклад, бічні планки зосереджуються на косих м'язах і можуть сприяти формуванню більш чіткої лінії талії.

Щоб виконати бічну планку, ляжте на один бік, поклавши передпліччя на землю, а лікоть прямо під плече. Відірвіть стегна від землі, створюючи пряму лінію від голови до стоп. Затримайтеся в такому положенні якомога довше, а потім поміняйте бік.

Будьте послідовними

Щоб відчути переваги щоденних вправ на планці, дуже важлива послідовність. Бажано включити вправи у щоденну програму тренувань, починаючи з меншої тривалості і поступово збільшуючи час у міру зростання силових показників.

Крім того, поєднання планки з іншими вправами створює повноцінне тренування. Включаючи планку в щоденний розпорядок дня, люди можуть помітити позитивний вплив на фізичну силу, стабільність і загальну спортивну форму.

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