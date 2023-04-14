Почти ничего не осталось: ученые исследовали последствия извержения Везувия в Геркулануме

Археологи утверждают, что извержение Везувия сравнимо с атомным взрывом. Хиросима после падения атомной бомбы на город в 1945 году выглядела так же, как и Геркуланум в 79 г. до н. е.

Температура пирокластичного потока (смесь газов, пепла) достигала 500 градусов по Цельсию и фактически превращала в пепел все на своем пути. Люди под действием такой температуры просто испарялись.

Об этом сообщает The Guardian.

"Остатки людей, погибших в Геркулануме в результате извержения Везувия, и которых мы нашли, выглядели так же, как и жертвы атомной бомбардировки", – утверждает археолог Доменико Камардо.

На пляже Геркуланума археологи обнаружили останки людей почти 2 – тысячелетней давности. Раскопки были проведены впервые за 30 лет. Геркуланум – город менее известен, чем Помпеи, хотя также сильно пострадавший от извержения. Как утверждают ученые, Везувий по-другому повлиял на Геркуланум.

“Помпеи разрушили пепел и лапилли, маленькие камешки, вылетающие из вулкана. Они похоронили город под слоем пепла высотой 3 – 4 метра. А Геркуланум сначала разрушило пирокластическое облако, где температура была примерно 400 градусов Цельсия", – говорит Камардо.

Затем город был похоронен под 20-метровым слоем вулканической грязи, благодаря которому остатки людей и даже пищевые продукты питания, остатки одежды хорошо сохранились.

Читайте на также: Китайские археологи нашли окаменевший цветок в возрасте 170 млн лет.

Геркуланум был богатым городом, здесь находились роскошные виллы состоятельных горожан и Дом Двухсотлетия, который нашли еще в 1938 году.

Раскопки проходили под современным городом Геркуланум. При раскопках археологи находили не только остатки жертв извержения вулкана, но и органические вещества фруктов и хлеба, мебель и древние свитки.

Напомним, мы уже писали о древней гробнице, найденной в Китае.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !