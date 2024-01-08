Почувствуйте райскую простоту: Топ-4 вкуснейших веганских блюд

UAportal подготовил топ-5 веганских шедевров, чтобы удовлетворить вкусовые желания и познакомиться с миром растительной гастрономии. От соблазнительных пирожков из тофу до вкусного томатного супа на гриле – разнообразный спектр вкусов и текстур.

Котлеты из тофу в сочетании с шакшукой

Попробуйте приподнятое сочетание вкусов в этом снисходительном веганском рецепте: Котлеты из тофу и шакшука. Готовится очень просто: обжарьте нежные котлеты из тофу и соедините их с ароматным шакиком со шпинатом и капустой. В результате получается вкусное веганское блюдо, которое непременно удовлетворит вкусовые рецепторы.

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Томатный суп на гриле

Почувствуйте соблазнительный вкус веганского томатного супа на гриле. Это отличный способ насладиться свежими овощами и дымным ароматом гриля. Этот суп обладает пряным и ароматным вкусом, который освежит ваше представление о веганской кухне. Приготовьте это восхитительное блюдо и наслаждайтесь настоящим веганским летним шедевром.

Пудинг с чиа

Почувствуйте райскую простоту ванильного пудинга с чиа с карамелью. Этот невероятно легкий и роскошный десерт удовлетворит любого сладкоежки.

Насыщенный вкус ванили и гладкая текстура чиа создают божественное лакомство, которым можно наслаждаться в любое время суток. Приготовьте этот рецепт и окунитесь в мир экзотических веганских десертов.

Карри из нута

Карри из нута – это сытное веганское блюдо. Сделано из нежного нута, приготовленного в сливочном кокосовом соусе карри, это блюдо не только сытное, но богатое белком.

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