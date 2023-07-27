Подборка лучших фильмов о супергероях: от эпических сражений до душевных переживаний

Фильмы о супергероях с 2018 по 2021 год

UAportal подготовил увлекательную подборку фильмов о супергероях, покоривших зрителей в период с 2018 по 2021 год. Советуем их посмотреть.

"Аквамен"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 143 минуты

Год производства: 2018

Главный продюсер: Warner Bros. Pictures, DC Films

В "Аквамене" Артур Карри узнает о своем подлинном предназначении как наследника подводного царства Атлантиды. Родившись от смотрителя маяка и королевы атлантов, Артур обладает уникальными способностями, отличающими его от обоих миров. Когда между атлантами и жителями надводного мира разворачивается борьба за власть, Артур должен принять свое наследие и стать легендарным Акваменом.

"Человек-паук: Вдали от дома"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 129 минут

Год производства: 2019

Главный продюсер: Columbia Pictures, Marvel Studios

"Человек-паук: Далеко от дома" рассказывает историю Питера Паркера, пытающегося сбалансировать роль доброжелательного соседского супергероя со стремлением к нормальной жизни. После событий фильма "Мстители: Эндшпиль" Питер отправляется в школьное путешествие в Европу, надеясь отдохнуть от своих обязанностей паука.

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"Черная Пантера"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 134 минуты

Год производства: 2018

Главный продюсер: Marvel Studios

"Черная пантера" режиссера Райана Куглера приглашает нас в путешествие в скрытое королевство Ваканды, технологически развитое и процветающее африканское государство. Т'Чалла, новоиспеченный король и Черная Пантера, должен преодолевать вызовы правления, защищая свой народ и драгоценный ресурс избранный от попадания в чужие руки.

"Чудо-женщина"

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 141 минута

Год производства: 2017

Главный продюсер: Warner Bros. Pictures, DC Films

Фильм рассказывает историю происхождения Дианы Принс, амазонской принцессы, выросшей на уединенном острове Фемида. Когда американский пилот Стив Тревор терпит крушение вблизи острова и рассказывает о разрушительной Первой мировой войне, Диана чувствует потребность присоединиться к внешнему миру, чтобы положить конец конфликту.

"Мстители: Финал"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 181 минута

Год производства: 2019

Главный продюсер: Marvel Studios

Фильм служит эпическим завершением "Саги о бесконечности" киновселенной Marvel. После катастрофических событий фильма "Мстители: Война бесконечности" оставшиеся герои, обремененные потерями, объединяются для последней битвы против грозного Таноса.

Напомним, ранее мы рассказывали о лучших фильмах всех времен. Список можно посмотреть здесь.

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