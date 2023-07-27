Подборка лучших фильмов о супергероях: от эпических сражений до душевных переживаний
UAportal подготовил увлекательную подборку фильмов о супергероях, покоривших зрителей в период с 2018 по 2021 год. Советуем их посмотреть.
"Аквамен"
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: фэнтези
Страна производства: США
Продолжительность: 143 минуты
Год производства: 2018
Главный продюсер: Warner Bros. Pictures, DC Films
В "Аквамене" Артур Карри узнает о своем подлинном предназначении как наследника подводного царства Атлантиды. Родившись от смотрителя маяка и королевы атлантов, Артур обладает уникальными способностями, отличающими его от обоих миров. Когда между атлантами и жителями надводного мира разворачивается борьба за власть, Артур должен принять свое наследие и стать легендарным Акваменом.
"Человек-паук: Вдали от дома"
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: фэнтези
Страна производства: США
Продолжительность: 129 минут
Год производства: 2019
Главный продюсер: Columbia Pictures, Marvel Studios
"Человек-паук: Далеко от дома" рассказывает историю Питера Паркера, пытающегося сбалансировать роль доброжелательного соседского супергероя со стремлением к нормальной жизни. После событий фильма "Мстители: Эндшпиль" Питер отправляется в школьное путешествие в Европу, надеясь отдохнуть от своих обязанностей паука.
Читайте также: Лучшие фильмы, под которые можно поплакать и посмеяться. Подборка шедевров за 2011 год
"Черная Пантера"
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: фэнтези
Страна производства: США
Продолжительность: 134 минуты
Год производства: 2018
Главный продюсер: Marvel Studios
"Черная пантера" режиссера Райана Куглера приглашает нас в путешествие в скрытое королевство Ваканды, технологически развитое и процветающее африканское государство. Т'Чалла, новоиспеченный король и Черная Пантера, должен преодолевать вызовы правления, защищая свой народ и драгоценный ресурс избранный от попадания в чужие руки.
"Чудо-женщина"
Рейтинг IMDB: 7.4/10
Жанр: фэнтези
Страна производства: США
Продолжительность: 141 минута
Год производства: 2017
Главный продюсер: Warner Bros. Pictures, DC Films
Фильм рассказывает историю происхождения Дианы Принс, амазонской принцессы, выросшей на уединенном острове Фемида. Когда американский пилот Стив Тревор терпит крушение вблизи острова и рассказывает о разрушительной Первой мировой войне, Диана чувствует потребность присоединиться к внешнему миру, чтобы положить конец конфликту.
"Мстители: Финал"
Рейтинг IMDB: 8.4/10
Жанр: фэнтези
Страна производства: США
Продолжительность: 181 минута
Год производства: 2019
Главный продюсер: Marvel Studios
Фильм служит эпическим завершением "Саги о бесконечности" киновселенной Marvel. После катастрофических событий фильма "Мстители: Война бесконечности" оставшиеся герои, обремененные потерями, объединяются для последней битвы против грозного Таноса.
Напомним, ранее мы рассказывали о лучших фильмах всех времен. Список можно посмотреть здесь.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм канал !