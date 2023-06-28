Подборка лучших фильмов о зомби: окунитесь в мир ужасов
Если вы поклонник фильмов о зомби, то вам повезло, поскольку появилось несколько чудесных кинолент. UAportal подготовил список из пяти наилучших фильмов, какие вы не захотите пропустить.
"Анна и апокалипсис"
Рейтинг IMDB: 6.0
Жанр: Зомби/мюзикл
Страна: Великобритания
Продолжительность: 1ч 33мин
Год: 2018
Продюсер: Найсун Алае-Кэрью, Родди Харт и Джон МакФейл
Анна и ее друзья оказываются в центре зомби-апокалипсиса во время Рождества. Однако, вместо того, чтобы притаиться, они решают бороться за жизнь, используя свои навыки пения и танцев.
"Рампант"
IMDB рейтинг: 6.3
Жанр: Зомби / Историческая драма
Страна: Южная Корея
Продолжительность: 2ч 1мин
Год: 2018
Продюсер: Ким Ён Хва
Принц возвращается в свое королевство во время политических беспорядков, но обнаруживает, что зомби захватило владение. С помощью группы бойцов, он должен защитить свое королевство и раскрыть, что является причиной вспышки зомби.
"Пациент Зеро"
IMDB рейтинг: 4.3
Жанр: Зомби / Экшн
Страна: Великобритания
Продолжительность: 1ч 26мин
Год: 2018
Продюсер: Винсент Ньюман
После того как пандемия превратила большинство людей в агрессивных инфицированных, Морган, который выжил, добывает умение общаться с ними. Он отправляется на поиски первого инфицированного, или "нулевого пациента", надеясь найти лекарства против вируса.
"Съемки без тормозов"
IMDB рейтинг: 7.6
Жанр: Зомби/Комедия
Страна: Япония
Продолжительность: 1ч 36мин
Год: 2018
Продюсер: Кодзи Итихаси
На малобюджетную съемочную группу, которая работает над фильмом о зомби, неожиданно нападают настоящие существа. Однако, вместо того, чтобы паниковать, они решают фильмировать настоящих зомби и создать смешную и уникальную зомби-комедию.
"Zомбилэнд: Контрольный выстрел"
IMDB рейтинг: 6.7
Жанр: Зомби/Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 39мин
Год: 2019
Продюсер: Гэвин Полоун
Банда из оригинального фильма "Зомбіленд" вернулась! Теперь она живет в Белом доме и встречает новые виды зомби, которые эволюционировали. По пути банда встречает новых людей и пытается понять, что значит быть семьей в мире, захваченном мертвецами.
Раньше, UaPortal поделился подборкой из пяти насыщенных экшен фильмов.
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