Подборка лучших фильмов ужасов последних лет: от жутких историй до напряженного ожидания
UAportal подготовил подборку самых памятных и жутких фильмов ужасов, которые наводили ужас на зрителей по всему миру. Советуем их посмотреть.
"Тихое место"
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: ужасы, драма, фантастика
Страна производства: США
Продолжительность: 90 минут
Год производства: 2018
Главный продюсер: Майкл Бэй
Ли Эбботт и его жена Эвелин должны защищать своих детей и выживать в условиях ужасной тишины, где малейший звук может стать их гибелью. Семья общается языком жестов, что делает каждое мгновение напряженной и полной опасности. Пытаясь найти способ перехитрить смертоносные создания, они узнают, что любовь, жертвенность и стойкость являются ключами к выживанию.
"Наследственность"
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: драма, ужасы, мистика
Страна производства: США
Продолжительность: 127 минут
Год производства: 2018
Главный продюсер: Ари Астер
После смерти своей скрытной и нелюдимой матери Энни Грэм распутывает ряд загадочных и ужасных семейных тайн. По мере того, как призрачные и непонятные события преследуют ее семью, Энни все более отчаянно пытается узнать правду. Тревожные события окружают ее дочь Чарли, а надвигающаяся зловещая сила грозит уничтожить все, что ей дорого.
"Мы"
Рейтинг IMDB: 6.9/10
Жанр: ужасы, мистика, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 116 минут
Год производства: 2019
Главный продюсер: Джордан Пил
Аделаида Уилсон сталкивается с собственным злонамеренным двойником, Редом, чьи намерения гораздо злее, чем просто мимикрия. Пока Уилсоны пытаются пережить эту ночь, им приходится противостоять своим темным страхам и тревожной правде о собственной идентичности.
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"Заклятие 3: По велению дьявола"
Рейтинг IMDB: 6.3/10
Жанр: ужасы, мистика, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 112 минут
Год производства: 2021
Главный продюсер: Джеймс Ван
Супруги Уорренов расследуют жуткое дело об убийстве, связанном с одержимостью демонами. Углубляясь в зловещие силы, они обнаруживают злобное проклятие, подвергающее их и их близких смертельной опасности. Фильм сочетает в себе жуткие моменты с убедительной историей о преданности Уорренов в борьбе со злом.
"Красный воробей"
Рейтинг IMDB: 6.6/10
Жанр: шпионский, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 140 минут
Год производства: 2018
Главный продюсер: Питер Чернин
Доминика Егорова, талантливая московская балерина, получает травму, которая ставит под угрозу ее карьеру, а ее мать – в затруднительное положение. Столкнувшись с финансовыми трудностями, Доминика вербуется своим дядей Иваном в тайную разведывательную службу, известную как "Школа воробьев".
Напомним, UAportal подготовил список лучших приключенческих сериалов, вышедших в прокат в период с 2018 по 2021 год.
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