Підбірка найкращих фільми жахів останніх років: від моторошних історій до напруженого очікування

UAportal підготував добірку найбільш пам'ятних і моторошних фільмів жахів, які наводили жах на глядачів по всьому світу. Радимо їх подивитись.

"Тихе місце"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: жахи, драма, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 90 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Майкл Бей

Лі Ебботт та його дружина Евелін мусять захищати своїх дітей і виживати в умовах жахливої тиші, де найменший звук може стати їхньою загибеллю. Сім'я спілкується мовою жестів, що робить кожну мить напруженою і сповненою небезпеки. Намагаючись знайти спосіб перехитрити смертоносних створінь, вони дізнаються, що любов, жертовність і стійкість є ключами до виживання.

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"Спадковість"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: драма, жахи, містика

Країна виробництва: США

Тривалість: 127 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Арі Астер

Після смерті своєї потайливої та відлюдькуватої матері Енні Грем розплутує низку загадкових і жахливих сімейних таємниць. У міру того, як примарні та незрозумілі події переслідують її родину, Енні дедалі більше відчайдушно намагається дізнатися правду. Тривожні події оточують її доньку Чарлі, а зловісна сила, що насувається, загрожує знищити все, що їй дороге.

"Ми"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: жахи, містика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 116 хвилин

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Джордан Піл

Аделаїда Вілсон стикається з власним зловмисним двійником, Редом, чиї наміри набагато злісніші, ніж просто мімікрія. Поки Вілсони намагаються пережити цю ніч, їм доводиться протистояти своїм найтемнішим страхам і тривожній правді про власну ідентичність.

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"Закляття 3: За велінням диявола"

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: жахи, містика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 112 хвилин

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Джеймс Ван

Подружжя Уорренів розслідує моторошну справу про вбивство, пов'язану з одержимістю демонами. Заглиблюючись у зловісні сили, вони виявляють злісне прокляття, яке наражає їх та їхніх близьких на смертельну небезпеку. Фільм поєднує в собі моторошні моменти з переконливою історією про відданість Уорренів у боротьбі зі злом.

"Червоний горобець"

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: шпигунський, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 140 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Пітер Чернін

Домініка Єгорова, талановита московська балерина, отримує травму, яка ставить під загрозу її кар'єру, а її матір – у скрутне становище. Зіткнувшись з фінансовими труднощами, Домініка вербується своїм дядьком Іваном до таємної розвідувальної служби, відомої як "Школа горобців".

Нагадаємо, UAportal підготував список найкращих пригодницьких серіалів, які вийшли у прокат у період з 2018 по 2021 рік.

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