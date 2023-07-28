Підбірка найкращих фільми жахів останніх років: від моторошних історій до напруженого очікування
UAportal підготував добірку найбільш пам'ятних і моторошних фільмів жахів, які наводили жах на глядачів по всьому світу. Радимо їх подивитись.
"Тихе місце"
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: жахи, драма, фантастика
Країна виробництва: США
Тривалість: 90 хвилин
Рік виробництва: 2018
Головний продюсер: Майкл Бей
Лі Ебботт та його дружина Евелін мусять захищати своїх дітей і виживати в умовах жахливої тиші, де найменший звук може стати їхньою загибеллю. Сім'я спілкується мовою жестів, що робить кожну мить напруженою і сповненою небезпеки. Намагаючись знайти спосіб перехитрити смертоносних створінь, вони дізнаються, що любов, жертовність і стійкість є ключами до виживання.
"Спадковість"
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: драма, жахи, містика
Країна виробництва: США
Тривалість: 127 хвилин
Рік виробництва: 2018
Головний продюсер: Арі Астер
Після смерті своєї потайливої та відлюдькуватої матері Енні Грем розплутує низку загадкових і жахливих сімейних таємниць. У міру того, як примарні та незрозумілі події переслідують її родину, Енні дедалі більше відчайдушно намагається дізнатися правду. Тривожні події оточують її доньку Чарлі, а зловісна сила, що насувається, загрожує знищити все, що їй дороге.
"Ми"
Рейтинг IMDB: 6.9/10
Жанр: жахи, містика, трилер
Країна виробництва: США
Тривалість: 116 хвилин
Рік виробництва: 2019
Головний продюсер: Джордан Піл
Аделаїда Вілсон стикається з власним зловмисним двійником, Редом, чиї наміри набагато злісніші, ніж просто мімікрія. Поки Вілсони намагаються пережити цю ніч, їм доводиться протистояти своїм найтемнішим страхам і тривожній правді про власну ідентичність.
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"Закляття 3: За велінням диявола"
Рейтинг IMDB: 6.3/10
Жанр: жахи, містика, трилер
Країна виробництва: США
Тривалість: 112 хвилин
Рік виробництва: 2021
Головний продюсер: Джеймс Ван
Подружжя Уорренів розслідує моторошну справу про вбивство, пов'язану з одержимістю демонами. Заглиблюючись у зловісні сили, вони виявляють злісне прокляття, яке наражає їх та їхніх близьких на смертельну небезпеку. Фільм поєднує в собі моторошні моменти з переконливою історією про відданість Уорренів у боротьбі зі злом.
"Червоний горобець"
Рейтинг IMDB: 6.6/10
Жанр: шпигунський, трилер
Країна виробництва: США
Тривалість: 140 хвилин
Рік виробництва: 2018
Головний продюсер: Пітер Чернін
Домініка Єгорова, талановита московська балерина, отримує травму, яка ставить під загрозу її кар'єру, а її матір – у скрутне становище. Зіткнувшись з фінансовими труднощами, Домініка вербується своїм дядьком Іваном до таємної розвідувальної служби, відомої як "Школа горобців".
Нагадаємо, UAportal підготував список найкращих пригодницьких серіалів, які вийшли у прокат у період з 2018 по 2021 рік.
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