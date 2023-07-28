Подборка лучших фильмов ужасов последних лет: от жутких историй до напряженного ожидания

UAportal подготовил подборку самых памятных и жутких фильмов ужасов, которые наводили ужас на зрителей по всему миру. Советуем их посмотреть.

"Тихое место"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: ужасы, драма, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 90 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: Майкл Бэй

Ли Эбботт и его жена Эвелин должны защищать своих детей и выживать в условиях ужасной тишины, где малейший звук может стать их гибелью. Семья общается языком жестов, что делает каждое мгновение напряженной и полной опасности. Пытаясь найти способ перехитрить смертоносные создания, они узнают, что любовь, жертвенность и стойкость являются ключами к выживанию.

Видео дня

"Наследственность"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: драма, ужасы, мистика

Страна производства: США

Продолжительность: 127 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: Ари Астер

После смерти своей скрытной и нелюдимой матери Энни Грэм распутывает ряд загадочных и ужасных семейных тайн. По мере того, как призрачные и непонятные события преследуют ее семью, Энни все более отчаянно пытается узнать правду. Тревожные события окружают ее дочь Чарли, а надвигающаяся зловещая сила грозит уничтожить все, что ей дорого.

"Мы"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: ужасы, мистика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 116 минут

Год производства: 2019

Главный продюсер: Джордан Пил

Аделаида Уилсон сталкивается с собственным злонамеренным двойником, Редом, чьи намерения гораздо злее, чем просто мимикрия. Пока Уилсоны пытаются пережить эту ночь, им приходится противостоять своим темным страхам и тревожной правде о собственной идентичности.

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"Заклятие 3: По велению дьявола"

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: ужасы, мистика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 112 минут

Год производства: 2021

Главный продюсер: Джеймс Ван

Супруги Уорренов расследуют жуткое дело об убийстве, связанном с одержимостью демонами. Углубляясь в зловещие силы, они обнаруживают злобное проклятие, подвергающее их и их близких смертельной опасности. Фильм сочетает в себе жуткие моменты с убедительной историей о преданности Уорренов в борьбе со злом.

"Красный воробей"

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: шпионский, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 140 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: Питер Чернин

Доминика Егорова, талантливая московская балерина, получает травму, которая ставит под угрозу ее карьеру, а ее мать – в затруднительное положение. Столкнувшись с финансовыми трудностями, Доминика вербуется своим дядей Иваном в тайную разведывательную службу, известную как "Школа воробьев".

Напомним, UAportal подготовил список лучших приключенческих сериалов, вышедших в прокат в период с 2018 по 2021 год.

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