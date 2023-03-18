Подборка лучших комедий поможет весело провести вечер
UAportal подготовил подборку лучших комедий, выпущенных в период с 2004 по 2010 год. Эти фильмы были выбраны на основе их рейтинга IMDB, причем все подборки имеют оценку 6,5 или выше.
Наполеон Динамит
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Комедия
Страна: США, Продолжительность: 1ч 35м, Год: 2004,
Продюсер: Джаред Хесс.
Эта культовая классика рассказывает о злоключениях неуклюжего подростка, который преодолевает взлеты и падения школьной жизни в сельской местности Айдахо.
Типа крутые легавые
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Экшн/Комедия
Страна: Великобритания, Продолжительность: 2ч 1м, Год: 2007
Продюсер: Эдгар Райт
"Типа крутые легавые" – британская экшн-комедия с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в ролях двух полицейских, которые раскрывают зловещий заговор в своем маленьком городке.
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Кунг-фу Панд
IMDB рейтинг: 8
Жанр: Анимация / Комедия / Семейный
Страна: США, Продолжительность: 1ч 32м, Год: 2008
Продюсер: Джон Стивенсон.
Этот анимационный фильм рассказывает о панде По, который отправляется в невероятное путешествие, чтобы стать мастером кунг-фу и спасти свою любимую Долину Мира от опасности.
Мальчишник в Вегасе
IMDB рейтинг: 7.7
Жанр: Комедия
Страна: США, Продолжительность: 1ч 40м, Год: 2009
Продюсер: Тодд Филлипс
Эта смешная комедия рассказывает о четырех друзьях, которые пытаются собрать воедино события своей бурной ночи в Лас-Вегасе после того, как они просыпаются без памяти о том, что произошло накануне.
Залечь на дно в Брюгге
IMDB рейтинг 8.0
Жанр: Комедия / Криминал / Драма
Страна: Великобритания / Бельгия, Продолжительность: 1ч 47м, Год: 2008,
Продюсер: Мартин МакДонах.
"Залечь на дно в Брюгге" – это необычная черная комедия, в которой Колин Фаррелл и Брендан Глисон играют роли двух киллеров, отправленных прятаться в Бельгию, пока они ждут дальнейших указаний от своего босса в Лондоне.
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