Погода 23 февраля в Киеве будет холодной и облачной

Погода 23 февраля в Киеве будет холодной, с минимальной температурой -5 градусов и максимальной -1 градус Цельсия. По ощущениям температура воздуха ожидается около -3 градусов Цельсия, поэтому важно тепло одеться на этот день.

Ветер ожидается с северо-запада со скоростью 3,8 м/с, давление составит 1027 гПа, а уровень влажности 39%. Активность 2 балла по шкале Гейгера-Мюллера.

Толстый слой облаков закроет небо над Киевом в течение всего дня, что сделает день холоднее, чем ожидалось. Рекомендуется надеть верхнюю одежду, если выходите на улицу.

Ближе к закату температура может еще больше понизиться, поэтому одевайтесь правильно, чтобы не замерзнуть в зимнюю стужу. Выбирайте более плотную одежду, такую как куртки, перчатки, шапки и шарфы.

Восход Солнца произойдет в 7:00 утра, а закат – в 18:01, что дает Киеву девять часов дневного света в это время года. UAportal рекомендует вам иметь при себе все зимние аксессуары, прежде чем отправляться в Киев 23 февраля.

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