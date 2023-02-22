Погода 23 лютого у Києві буде холодною та хмарною

Погода 23 лютого у Києві буде холодною, з мінімальною температурою -5 градусів Цельсія та максимальною -1 градус Цельсія. За відчуттями температура повітря очікується близько -3 градусів за Цельсієм, тому важливо тепло одягнутися на цей день.

Вітер очікується із північного заходу зі швидкістю 3,8 м/с, тиск становитиме 1027 гПа, а рівень вологості 39%. Активність 2 бали за шкалою Гейгера-Мюллера.

Товстий шар хмар закриє небо над Києвом протягом усього дня, що зробить день холоднішим, ніж очікувалося. Рекомендується надягти верхній одяг, якщо виходите на вулицю.

Ближче до заходу сонця температура може ще більше знизитися, тому одягайтеся правильно, щоб не замерзнути в зимову холоднечу. Вибирайте більш щільний одяг, такий як куртки, рукавички, шапки та шарфи.

Відео дня

Схід Сонця відбудеться о 7:00 ранку, а захід сонця – о 18:01, що дає Києву дев'ять годин денного світла в цю пору року. UAportal рекомендує вам мати при собі всі зимові аксесуари, перш ніж вирушати до Києва 23 лютого.

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