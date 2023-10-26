Покинул школу ради карьеры: что еще известно о Дамиано Давиде

Дамиано Давид – ведущий вокалист и фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, победившей на Евровидении-2021. Основав группу вместе с басисткой Викторией де Анджелис, гитаристом Томасом Раджи и барабанщиком Итаном Торкио, Дамиано начал музыкальное путешествие, которое в конце концов привело их к славе. UAportal расскажет интересные факты об этом эпатажном артисте.

Начало карьеры

Дамиано родился 8 января 1999 года в Риме, Италия. Он начал строить музыкальную карьеру в молодом возрасте, оставив учебу в лицее. Песня-победитель Евровидения "Zitti e buoni" (в переводе - "Сиди и молчи") прямо выражает его нелюбовь к школе. Эту фразу постоянно повторяли его учителя, подпитывая его бунтарский дух.

Участие в Х-Факторе

В 2017 году молодая группа Måneskin принимала участие в итальянском "X-Факторе", где покорила публику своей невероятной энергетикой. Во время выступления вокалист даже показал свои умения танцевать на пилоне. Талант и энтузиазм, продемонстрированные вместе, произвели неизгладимое впечатление на зрителей шоу.

Скандал на Евровидении-2021

Дамиано обвинили в употреблении наркотиков во время шоу. На одном из видео видно, как музыкант склонился над столом и, похоже, что-то "нюхает". Во время пресс-конференции на Евровидении-2021 журналист спросил, был ли это кокаин.

Дамиано в ответ заявил, что не употребляет никаких веществ и что его коллеги по группе могут это подтвердить. Он объяснил, что просто поднимал стакан под столом, который случайно уронил его друг.

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Татуировка

Одним из заметных аспектов личности Дамиано является его обширная коллекция татуировок. Среди них – нагрудная татуировка с надписью "IL BALLO DELLA VITA" (в переводе "Танец жизни"), являющаяся данью уважения к их дебютному альбому.

Кроме того, после участия в шоу "Х-Фактор", вокалист добавил татуировку, напоминающую образ Иисуса Христа в терновом венке, она украшает его правое бедро. Именно эта татуировка вызвала споры и обвинения в богохульстве, ведь это изображение очень похоже на самого Дамиано. Однако певец объяснил, что его намерением никогда не было оскорбить или попрать кого-либо.

Личная жизнь

Вне музыкальной деятельности, личная жизнь Дамиано активно процветает. Недавно он развелся со своей девушкой, моделью Джорджией Соллери, с которой встречался шесть лет. Новость об этом появилась с появлением видео, на котором 24-летний артист страстно целуется с неизвестной блондинкой в клубе. Затем Дамиано подтвердил разрыв отношений с Солери.

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