Полтора килограмма японской классики: как приготовить идеальные суши 'Филадельфия' дома

Суши стали неотъемлемой частью кулинарных пристрастий украинцев, и их можно легко заказать в любое время, если есть желания и деньги. Но также их можно без труда приготовить в домашних условиях, что многие уже с успехом делают.

В частности, кулинарный блоггер Анна поделилась своим проверенным рецептом суши "Филадельфия". За ним выходит около полутора килограмма аппетитного блюда.

Рецепт суши "Филадельфия"

Ингредиенты:

рис для суши или крупнозернистый рис - 450 г;

листья норы.

Для заправки:

рисовый уксус – 100 г;

соль – 10 г;

сахар – 50 г.

Для начинки:

огурец свежий;

авокадо;

кунжут;

крем-сыр – около 300 г;

лосось – 200-250 г.

Способ приготовления:

Для приготовления риса его нужно хорошо промыть в холодной воде, залить 500 мл воды и варить на слабом огне под крышкой 13 минут после закипания. После этого выключить огонь и оставить рис настаиваться еще 15 минут под крышкой.

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Для приготовления заправки смешать все ингредиенты и размешивать до полного растворения сахара и соли. Затем переложить рис в стеклянную или деревянную емкость, добавить заправку и аккуратно перемешать. Дать рису остыть до комнатной температуры под крышкой или пищевой пленкой.

Для начинки нужно нарезать огурец и авокадо соломкой. Рыбу сначала срезать поперек, большие кусочки пойдут на верх роллов, остальные – внутрь.

Чтобы сделать роллы, как показано в видео, вам понадобится половина листа нори. Уложите его гладкой стороной на бамбуковый коврик, равномерно распределите 120 грамм риса, оставляя примерно 2 сантиметра свободными от краев. Затем аккуратно переверните нори и выложите выбранную начинку. С помощью коврика аккуратно скрутите ролл.

Если вы используете целый лист нори, возьмите 140 г риса и распределите его по всей поверхности листа. Затем добавьте начинку и сверните ролл.

Для подачи порежьте суши на порции.

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