Півтора кілограми японської класики: як приготувати ідеальні суші 'Філадельфія' вдома

Суші стали невід’ємною частиною кулінарних уподобань українців, і їх можна легко замовити в будь-який час, якщо є бажання та кошти. Але також їх можна без великих зусиль приготувати в домашніх умовах, що багато хто вже з успіхом робить.

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Зокрема, кулінарний блогер Ганна поділилася своїм перевіреним рецептом суші "Філадельфія". За ним виходить близько півтора кілограма апетитної страви.

Рецепт суші "Філадельфія"

Інгредієнти:

рис для суші або крупнозернистий рис — 450 г;

листи норі.

Для заправки:

рисовий оцет – 100 г;

сіль – 10 г;

цукор – 50 г.

Для начинки:

огірок свіжий;

авокадо;

кунжут;

крем-сир – близько 300 г;

лосось – 200-250 г.

Спосіб приготування:

Для приготування рису його потрібно добре промити у холодній воді, залити 500 мл води та варити на слабкому вогні під кришкою 13 хвилин після закипання. Після цього вимкнути вогонь і залишити рис настоюватися ще 15 хвилин під кришкою.

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Для приготування заправки необхідно змішати всі інгредієнти та розмішувати до повного розчинення цукру та солі. Потім перекласти рис у скляну або дерев’яну місткість, додати заправку й акуратно перемішати. Дати рису охолонути до кімнатної температури під кришкою або харчовою плівкою.

Для начинки потрібно нарізати огірок та авокадо соломкою. Рибу спочатку зрізати впоперек, великі шматочки підуть на верх ролів, решта – всередину.

Щоб зробити роли, як показано у відео, вам знадобиться половина листа норі. Покладіть його гладкою стороною на бамбуковий килимок, рівномірно розподіліть 120 грам рису, залишаючи приблизно 2 сантиметри вільними від країв. Потім обережно переверніть норі та викладіть обрану начинку. За допомогою килимка акуратно скрутіть рол.

Якщо ви використовуєте цілий аркуш норі, візьміть 140 грам рису та розподіліть його по всій поверхні листа. Після цього додайте начинку та згорніть рол.

Для подачі поріжте суші на порції.

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