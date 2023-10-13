Помощь при отравлении аммиаком: что нужно знать

Как справиться с отравлением аммиаком и оказать эффективную первую помощь

Отравление аммиаком может быть серьезным и опасным для жизни. Если у кого-то появились такие симптомы, как затрудненное дыхание, ожоги в горле и легких или кашель после вдыхания аммиака, необходимо принять немедленные меры. UAportal подготовил советы относительно того, как ответственно вести себя в случае отравления аммиаком, тем самым предоставляя людям возможность принимать обоснованные решения, которые могут спасти жизнь.

Вывести человека из загрязненной зоны

Первым шагом является быстрое перемещение пострадавшего человека подальше от загрязненной зоны. Пары аммиака могут быть токсичными, поэтому жизненно важно как можно скорее вывести человека на свежий воздух.

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Вызов экстренной помощи

При эвакуации человека из загрязненной среды нужно немедленно сообщить об этом экстренным службам. Набрать местный номер экстренной помощи или обратитесь в токсикологическую службу, чтобы получить указания, как правильно действовать в сложившейся ситуации.

Первая помощь

При наличии необходимых навыков можно оказать первичную медицинскую помощь, пока не прибудут медицинские работники. Это может включать в себя оценку жизненно важных признаков, таких как дыхание, пульс и уровень сознания. Если человек без сознания или не дышит, нужно выполнить сердечно-легочную реанимацию.

Не вызывать рвоту

При отравлении аммиаком важно воздержаться от вызывания рвоты. Аммиак является едким веществом, и вызывание рвоты может привести к дальнейшему повреждению пищевода и горла. Желательно доверить проведение каких-либо необходимых лечебных мероприятий медицинским работникам.

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