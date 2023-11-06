Преимущества и недостатки AGM-аккумуляторов: что нужно знать перед покупкой

Факторы, которые следует учитывать при выборе AGM-батарей

UAportal подготовил преимущества и недостатки AGM-батарей. Узнайте ключевые факторы, которые следует учитывать при их выборе.

Преимущества аккумуляторов AGM:

Срок службы

AGM-батареи имеют более долгий срок службы по сравнению с традиционными свинцово-кислотными батареями, что приводит к экономии средств в долгосрочной перспективе.

Обслуживание

Аккумуляторы AGM не нуждаются в обслуживании, что делает их более удобными в использовании.

Заряд

Аккумуляторы AGM обладают более высокой устойчивостью к глубоким разрядам и могут эффективно восстанавливать свой заряд.

Читайте также: Как быстро почистить коврики в автомобиле: легкие способы

Недостатки аккумуляторов AGM:

Цена

AGM-батареи могут быть дороже традиционных свинцово-кислотных батарей.

Эффективность зарядки

AGM-батареи имеют более низкую эффективность зарядки по сравнению с другими типами батарей, что приводит к более длительному времени перезарядки.

Чувствительны к перезарядке

Аккумуляторы AGM чувствительны к перезарядке, поэтому требуют осторожной зарядки, чтобы избежать повреждения.

Напомним, мы уже писали о том, как сделать ароматизатор воздуха для автомобиля своими руками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !