Прекратятся ли в Украине отключения электроэнергии весной?

Министр энергетики Герман Галущенко ответил на вопрос, будут ли в Украине отключения электроэнергии весной, заявив, что все зависит от действий врага.

Недавно Министерство энергетики Украины ответило на вопрос, прекратятся ли отключения электроэнергии весной. Об этом в эфире ТСН заявил министр энергетики Герман Галущенко и объяснил, что ситуация с электроэнергией в Украине может улучшиться весной, когда потеплеет.

Галущенко отметил, что в теплое время года потребление электроэнергии уменьшается, что снижает риск отключений. Он также отметил, что весной будет легче и быстрее восстанавливать поврежденные объекты. Однако министр энергетики отметил, что все еще существует дефицит генерации из-за повышения температуры.

Отвечая на вопрос о том, когда прекратятся веерные отключения электроэнергии в Украине, Галущенко сказал, что не хотел бы прогнозировать, но все зависит от действий врага. Он добавил, что во многих случаях это зависит от ударов, которые будут или не будут нанесены по энергосистеме.