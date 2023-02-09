Чи припиняться в Україні відключення електроенергії навесні?

Міністр енергетики Герман Галущенко відповів на запитання, чи будуть в Україні відключення електроенергії навесні, заявивши, що все залежить від дій ворога.

Нещодавно Міністерство енергетики України відповіло на запитання, чи припиняться відключення електроенергії навесні. Про це в ефірі ТСН заявив міністр енергетики Герман Галущенко та пояснив, що ситуація з електроенергією в Україні може покращитися навесні, коли потеплішає.

Галущенко зазначив, що в теплу пору року споживання електроенергії зменшується, що знижує ризик відключень. Він також зазначив, що навесні буде легше і швидше відновлювати пошкоджені об'єкти. Однак міністр енергетики зазначив, що все ще існує дефіцит генерації через підвищення температури.

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Відповідаючи на запитання про те, коли припиняться віялові відключення електроенергії в Україні, Галущенко сказав, що не хотів би прогнозувати, але все залежить від дій ворога. Він додав, що в багатьох випадках це залежить від ударів, які будуть або не будуть завдані по енергосистемі.