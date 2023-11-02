Пригодится ботинок и стена: как откупорить вино без штопора
UAportal расскажет о креативных методах откупоривания винных бутылок без штопора. От использования предметов домашнего обихода до уникальных техник – узнайте, как наслаждаться любимым напитком даже тогда, когда нет штопора.
Используйте винт и молоток
Один из способов откупорить вино без штопора – с помощью винта и молотка. Начните с вкручивания винта в пробку. Оставьте часть винта заметно торчать. Затем, используя тыльную сторону молотка, извлеките пробку.
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Протолкните пробку
Если у вас нет штопора, другой вариант – затолкнуть пробку в бутылку. Начните со снятия с крышки фольги. Используя ручку ложки, жмите на пробку, пока она не продвинется внутрь горлышка бутылки. Продолжайте давить, пока пробка полностью не погрузится в вино.
Используйте ботинок и стену
Еще один способ – использование ботинка и стены. Поместите дно бутылки с вином внутрь ботинка. Держась за ботинок и горлышко бутылки, равномерно ударяйте каблуком обувь по стене, чтобы постепенно вытолкнуть пробку.
Вытаскивайте пробку с помощью ключей
Если у вас есть под рукой набор ключей, они могут служить импровизированным штопором. Вставьте ключ в пробку, пока большая часть не будет погружена. Держитесь за горлышко бутылки и используйте ключ как рычаг, чтобы осторожно вытащить пробку.
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